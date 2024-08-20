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В Ида-Вирумаа агрессивных пьяниц доставили в полицию

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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В минувшие выходные двое мужчин были задержаны полицией за нападение на людей.

16 августа в полицию поступил вызов из Люганузеской волости, где во время конфликта 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта ударил 62-летнего мужчину. Драчун был задержан.

17 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Алутагузеской волости пьяный 28-летний мужчина накинулся на сожительницу, а также вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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