В Ида-Вирумаа агрессивных пьяниц доставили в полицию

16 августа в полицию поступил вызов из Люганузеской волости, где во время конфликта 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта ударил 62-летнего мужчину. Драчун был задержан.

17 августа в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Алутагузеской волости пьяный 28-летний мужчина накинулся на сожительницу, а также вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.