Куда пойти в Ида-Вирумаа в праздничный День восстановления независимости Эстонии

* На центральной площади Кивиыли в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики: с 10.00 до 12.00 - культурное кафе, 12.15 - концерт "Palju õnne, Eesti!": Эвелин Самуэль-Рандвере и Йохан Рандвере.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Выступают Неле-Лийс Вайксоо и Мартин Трудников. Вход бесплатный.

* В Нарвской центральной библиотеке в 12.00 - открытие выставки "Eesti riigipead 1918-2016". Выставка открыта до 20 сентября.

* В Йыхвиском парке в 13.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики: Тынис Мяги и Айн Аган.

* В Тойла на певческой эстраде в 14.00 - "Viru laul 24", концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Вход бесплатный.

* В Тойла в праздничной палатке в Оруском парке в 17.00 - концерт: "Suured Tüdrukud ja bänd". Билет - 15-17 евро.

* В клубе "Ахтме" в 17.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики; приглашенный исполнитель Сергей Маасин. Вход бесплатный. Информация по тел. 507 4616.