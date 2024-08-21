Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.08-29.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 22 августа
* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 20.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - концерт "Bach forever!" / "Бах навсегда!": Эрик Босграаф (блокфлейта; Нидерланды), оркестр "Collegium Musicum Riga" (Латвия). Билет - 20-25 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - ночной киносеанс: 21.00 - "Salaaed" / "Таинственный сад", 23.00 - "Ott Tänak. The Movie". Бесплатно.
Пятница, 23 августа
* На площадке перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 18.00 - летний концерт "Ilus Eesti", выступит молодежный оркестр гимназии с солистами и фолк-рок-группа "Kratt". Открыто кафе.
* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - опера-гала в исполнении барочного оркестра стран Балтии "Collegium Musicum Riga" (Латвия/Литва/Эстония). Билет - 35-40 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - ночной киносеанс: 21.00 - "Hüvasti, NSVL!" / "Прощай, СССР!", 23.00 - "Parfüümid" / "Мадам Парфюмер". Бесплатно.
Суббота, 24 августа
* В Ийзаку на певческой эстраде с 16.00 - фестиваль рэпа "NORF". Билеты: предварительно - 12 евро, в день фестиваля - 15 евро. Информация и программа: norf.ee.
* На террасе северной стены Нарвского замка в 16.00 - театрализованный показ уникальных исторических костюмов "Зеркало истории". Билет - 5 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": философия для XXI века, лекция философского клуба "Василий Розанов: русский Ницше или гениальный юродивый?". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик. Бесплатно.
* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки", опера композитора Малле Мальтис (мировая премьера). Билет - 25-50 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - вечер при свечах: концерт "Когда мы вместе - нам хорошо!". Выступают Владимир Чердаков, Андриана Чупова, Кирилл Адылин. В случае дождя концерт состоится в Белом зале.
* На мызе Мяэтагузе - ночной киносеанс: 21.00 - "Salaaed" / "Таинственный сад", 23.00 - "Tagasi Burgundiasse" / "Назад в Бургундию". Бесплатно.
Воскресенье, 25 августа
* В Ийзакуском народном доме в 13.00 - концерт женского хора руководителей хоров Эстонии. Дирижеры - Кристина Сильдос и Маркус Леппоя. В мероприятии примет участие ансамбль народной песни Белорусского культурного общества Ида-Вирумаа "БЭЗ". Вход бесплатный.
* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 15.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - опера "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки". Билет - 25-50 евро.
Понедельник, 26 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu reisipäevik 1" / "Мой путевой дневник 1".
Вторник, 27 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu suveaeg" / "Мое летнее время".
Среда, 28 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu reisipäevik 2" / "Мой путевой дневник 2".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - ночной киносеанс: 21.00 - "Kolm musketäri" / "Три мушкетера", 23.00 - "Nähtamatu võitlus" / "Невидимый бой". Бесплатно.
Четверг, 29 августа
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu Ida-Virumaa" / "Мой Ида-Вирумаа".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - ночной киносеанс: 21.00 - "Tähtsad ninad" / "Умники", 23.00 - "Imederaamat" / "Дневник чудес". Бесплатно.
СПОРТ
Четверг, 22 августа
* В Кохтла-Ярве в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по спортивному ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 24 августа
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - "Kaevuri kombain" / "Шахтерский комбайн", соревнование по русским шашкам.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3v3.
Воскресенье, 25 августа
* На Вокаском стадионе в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуплет.
* На мызе Сака - экологический поход по туристической тропе мызы Сака. Сбор - на парковке у мызы в 14.00. Информация: info@maailmakoristus.ee или тел. 503 8650.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Flora II" (Таллинн).
Четверг, 29 августа
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 23 августа
* В Тойла - путешествие по Орускому парку в пространстве и времени. Сбор - у кафе "Pargi kohvik" в 16.00. Плата за участие - 22 евро. Подробности: alutaguse@matkaklubi.ee, тел. 514 1692 или info@blueray.ee, тел. 5343 9526.
Суббота, 24 августа
* В Кукрузе с 12.00 до 17.00 - день открытых дворов: домашние кафе, продажа меда и даров сада, распродажа из гаражей и многое другое. Захватите наличные!
Воскресенье, 25 августа
* В Йыхви - День шахтера: в 14.00 на стадионе имени Хейно Липпа - товарищеская встреча по футболу "Enefit" vs "VKG", с 16.00 в городском парке - "Viru fest". На сцене: Стефан, "The Swingers", группа "1000 Megawatts" ("Enefit"). Большая детская зона и гастрономическая улица.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
* В Ахтме (ул. Малева, 49) в 14.00 - мастер-класс художественной студии "Algus" для всех желающих. Информация по тел. 5306 6275.
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