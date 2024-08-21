МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.08-29.08 Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - вечер при свечах: концерт "Когда мы вместе - нам хорошо!". Выступают Владимир Чердаков, Андриана Чупова, Кирилл Адылин. В случае дождя концерт состоится в Белом зале.

* На мызе Мяэтагузе - ночной киносеанс: 21.00 - "Salaaed" / "Таинственный сад", 23.00 - "Tagasi Burgundiasse" / "Назад в Бургундию". Бесплатно.

Воскресенье, 25 августа

* В Ийзакуском народном доме в 13.00 - концерт женского хора руководителей хоров Эстонии. Дирижеры - Кристина Сильдос и Маркус Леппоя. В мероприятии примет участие ансамбль народной песни Белорусского культурного общества Ида-Вирумаа "БЭЗ". Вход бесплатный.

* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 15.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - опера "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки". Билет - 25-50 евро.

Понедельник, 26 августа

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu reisipäevik 1" / "Мой путевой дневник 1".

Вторник, 27 августа

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu suveaeg" / "Мое летнее время".

Среда, 28 августа

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - для детей "Risti-rästi läbi Eestimaa" / "Вдоль и поперек по Эстонии": "Minu reisipäevik 2" / "Мой путевой дневник 2".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - ночной киносеанс: 21.00 - "Kolm musketäri" / "Три мушкетера", 23.00 - "Nähtamatu võitlus" / "Невидимый бой". Бесплатно.

Четверг, 29 августа