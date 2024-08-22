Вирве Осила: Забирайте назад свои деньги!

В извещении имелась также отметка, что пожизненно сохраняется и мое социальное пособие в сумме 12 евро 79 центов. Такой сумма пособия при моем недостатке оставалась с того момента, когда в обращение были введены евро. И неважно, что эти евро на сегодня настолько разбавлены, что почти незаметны. Можно догадаться, какое чувство вызывают у меня такие заявления членов правительства, что, несмотря на царящую в государстве нехватку денег, пособия по инвалидности не уменьшатся. Куда ж еще-то их уменьшать?

Каждый раз, когда кто-то из госруководителей открывает рот, начинается причитание, что денег нет. Спустя какое-то время выясняется, что деньги на то-се, да и на некоторые зачастую ненужные вещи все же есть и даже остаются излишки. Где-то обнаруживают огромные неизрасходованные суммы; организуют что-то, что вроде бы и ненужное, и так далее. Создают новые министерства и учреждения, нанимают новых чиновников, и все это во время безденежья.

Когда-то в нашем поселке проживала такая Манн Спирка; она подрабатывала к пенсии тем, что скупала в магазине дешевую в те времена водку и перепродавала ее по ночам жаждущим по цене в несколько раз выше. В одну из ночей она захотела оставить одного из страждущих без водки, утверждая, что спиртное закончилось. Но страдания посетителя были так велики, что на ступеньках начался громкий диалог. "Ну нет у меня на этот раз, - утверждала Манн. - Вот в этом углу нету, в этом тоже нету, и в этом…" "Что ты раскудахталась! - повысил голос проситель. - Что ты показываешь те углы, где бутылок нет? Покажи тот угол, где есть!" Дело закончилось тем, что жажда и живительная влага все же встретились, ведь в одном углу была припрятана "Московская особая".