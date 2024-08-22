В начале этого лета я получила из департамента социальной защиты извещение, что мой недостаток здоровья признан пожизненным. Потребовалось всего 43 года, чтобы признать тот факт, что болезни, которыми я страдаю, не проходят, а только усугубляются.
Вирве Осила: Забирайте назад свои деньги!
В извещении имелась также отметка, что пожизненно сохраняется и мое социальное пособие в сумме 12 евро 79 центов. Такой сумма пособия при моем недостатке оставалась с того момента, когда в обращение были введены евро. И неважно, что эти евро на сегодня настолько разбавлены, что почти незаметны. Можно догадаться, какое чувство вызывают у меня такие заявления членов правительства, что, несмотря на царящую в государстве нехватку денег, пособия по инвалидности не уменьшатся. Куда ж еще-то их уменьшать?
Каждый раз, когда кто-то из госруководителей открывает рот, начинается причитание, что денег нет. Спустя какое-то время выясняется, что деньги на то-се, да и на некоторые зачастую ненужные вещи все же есть и даже остаются излишки. Где-то обнаруживают огромные неизрасходованные суммы; организуют что-то, что вроде бы и ненужное, и так далее. Создают новые министерства и учреждения, нанимают новых чиновников, и все это во время безденежья.
Когда-то в нашем поселке проживала такая Манн Спирка; она подрабатывала к пенсии тем, что скупала в магазине дешевую в те времена водку и перепродавала ее по ночам жаждущим по цене в несколько раз выше. В одну из ночей она захотела оставить одного из страждущих без водки, утверждая, что спиртное закончилось. Но страдания посетителя были так велики, что на ступеньках начался громкий диалог. "Ну нет у меня на этот раз, - утверждала Манн. - Вот в этом углу нету, в этом тоже нету, и в этом…" "Что ты раскудахталась! - повысил голос проситель. - Что ты показываешь те углы, где бутылок нет? Покажи тот угол, где есть!" Дело закончилось тем, что жажда и живительная влага все же встретились, ведь в одном углу была припрятана "Московская особая".
Наше правительство тоже могло бы найти "правильный угол", ведь, жалуясь на бедность, государство богаче не становится. В трудные времена пояса могли бы затянуть потуже также руководители и сборщики, хотя бы, заморозив зарплаты, ведь со всех других сторон урезают и где-то даже напрямую отбирают.
Теперь покушаются и на детские пособия, обещая раздавать их на основе потребности. Ну, докатились! Кто и как будет определять, в какой семье потребность у детей больше, чем в другой? Опять придется нанимать армию чиновников, которая, водя компьютерной мышью, станет на основании какой-то таблицы принимать решение, кому давать, а кому нет. Дальше можно было бы подумать и о том, что пенсия и пособия по недостатку здоровья тоже могли бы быть основанными на потребности. Типа того, что диабетику на костылях, не выходящему из дома, требуется гораздо меньше, чем ковыляющему на своих двоих слабослышащему, старающемуся хоть как-то подработать.
Несколько слов о таком феномене, когда при попустительстве социального департамента излечивают калек. Находящиеся на окладе врачи-эксперты - это настоящие колдуны-целители. По телефону или по фотографии они излечивают даже умирающего; эксперты посмотрят в компьютере на имя человека, а также на ведшуюся на корявом государственном языке переписку между семейными врачами и врачами-специалистами; прочитают самооценку большей частью некомпетентного пациента - щелк! - и недостатка больше нет, ходатайствовавший о признании недостатка здоровья здоров как огурчик. Это неважно, что вызванные родовыми травмами, тяжкими повреждениями и серьезными заболеваниями нарушения здоровья никуда не делись - у врачей-экспертов компьютерная мышь заменяет маятник, и в результате в э-государстве э-врачами и определяется судьба человека с недостатком здоровья.
"Стоило бы быть необразованным и одиноким, сидеть в углу и хлебать пиво - тогда ты достоин признания недостатка здоровья".Вирве Осила
В голове не укладывается, когда читаешь оценку здоровья, данную одним проживающим в Тарту и сидящим там за компьютером доктором медэкспертизы одному человеку с врожденным недостатком: "Поскольку ходатайствующий имеет высшее образование и место работы, а также спутника жизни, который ему помогает, то он справляется с повседневными делами…". И признававшийся 35 лет недостаток, подтверждавшийся на протяжении всего этого срока десятками врачей-специалистов, "пошел в лес гулять"...
Стоило бы быть необразованным и одиноким, сидеть в углу и хлебать пиво - тогда ты достоин признания недостатка здоровья. В старину говорили, что если щенок не соблюдает чистоту, его нужно ткнуть носом в кучку, тогда он начнет понимать, что к чему. Сегодня это посчитали бы неправильным обращением с животным. А как заставить специалистов из социального департамента понять, что они во многом неправильно обращаются с больными, старыми и особенно имеющими недостаток здоровья людьми - причем на самом деле? Ведь кажущееся на словах хорошим в действительности свидетельствует о непонимании и небрежности, а иногда кажется чуть ли не издевательством.
Болезнь и недостаток здоровья и без того являются ущемляющими человека факторами, и никто не выбирает их себе в спутники сам. Разговоры о помощи более слабым, о достойной старости и всевозможной необходимой помощи, похоже, так и остаются разговорами. Несведущие специалисты из социального департамента говорят, что у любой проблемы есть решение, и пусть нуждающиеся в помощи обращаются в самоуправление по месту жительства. Зачастую этот нуждающийся в помощи со своей проблемой может крутиться и даже вертеться перед дверью самоуправления, однако просьбы его оказываются напрасными и проблема только увеличивается. У самоуправления часто не хватает финансов, а у чиновников не всегда хватает компетенции, а иногда и эмпатии, вот в этих дебрях и теряется все красивое.
Уже довольно долгое время набирает обороты теплое пожелание, чтобы старый и хворый человек имел возможность как можно дольше находиться у себя дома, ведь если оказывать ему необходимые помощь и услуги, то домашние стены станут самой надежной опорой. Но все равно тех, кто нуждается хотя бы в малейшей помощи, запихивают в учреждения опеки или социальные квартиры. Это напоминает прятание в шкафу нуждающихся в починке носков или штанов - главное, чтобы с глаз долой. Хотя строительство социальной квартиры и дополнительная плата за попечительский дом значительно дороже, чем оборудование для старого человека душевого уголка или установка лестничных перил. Остающиеся разговорами слова пусть запихают себе обратно в рот!
Усугубление моих болезней принесло с собой еще и нарушение подвижности. Это значит, что для передвижения я нуждаюсь в социальном транспорте. Для этого предусмотрена сумма в 12,79 евро в месяц. Чтобы доехать на социальном транспорте до врача или аптеки в городе, мне приходится выделять дополнительные деньги из своей крошечной пенсии (чуть больше 500 евро), если нужно сделать это чаще раза в месяц, то расходы на транспорт еще больше.
Мне не верится, что только я оказалась в таком положении; тех неродных детей государства, кому еще хуже, много. Получая помощь, которая не помогает, и пособие, которое не поддерживает, я, как человек с недостатком здоровья, выражаю здесь письменно свою волю и говорю нашим правителям: забирайте назад свои деньги! Если других возвращающих нет, то спросите у советников, что мог бы предпринять с такой "огромной" суммой пособия его получатель. Если уж урезать, то на полную катушку! В соответствии с потребностью!