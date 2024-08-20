Президент Эстонии Алар Карис в интервью ETV+ рассказал о своей недавней поездке в Кохтла-Ярве, где его впечатлило, как на концерте молодые люди пели на эстонском языке и вообще не чувствовалось никакого акцента. По словам Кариса, это хороший пример, как можно объединять людей благодаря искусству.
Президент рассказал, чем его недавно впечатлил Кохтла-Ярве
"Конечно, нужно развивать регионы. Это не значит, что они как-то отстали от Таллинна. Они просто другие. Несколько дней назад я был в Кохтла-Ярве на концерте проекта ViruLaul24. Это было очень классное мероприятие. На нем выступали многие молодые люди с родным русским языком, которые выучили и пели эстонские песни. Они пели, и я не чувствовал акцента. Через песни можно очень легко выучить язык. И через песни мы все доберемся до следующего Певческого праздника", - сказал Алар Карис в интервью ETV+, пишет rus.err.
Супруга президента Сирье Карис же рассказала о Тарту, который в этом году носит титул культурной столицы Европы. "Много мероприятий посетить не удалось, но все-таки побывали и на танцевальном празднике, и на певческом. Особенно радует, что Тарту не стал ограничиваться рамками только своего города, но расширил свою деятельность как культурная столица Европы на близлежащие волости и города. Таким образом, это очень важное событие не только для Тарту, но для всех жителей Южной Эстонии", - отметила Сирье Карис.