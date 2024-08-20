Президент рассказал, чем его недавно впечатлил Кохтла-Ярве

"Конечно, нужно развивать регионы. Это не значит, что они как-то отстали от Таллинна. Они просто другие. Несколько дней назад я был в Кохтла-Ярве на концерте проекта ViruLaul24. Это было очень классное мероприятие. На нем выступали многие молодые люди с родным русским языком, которые выучили и пели эстонские песни. Они пели, и я не чувствовал акцента. Через песни можно очень легко выучить язык. И через песни мы все доберемся до следующего Певческого праздника", - сказал Алар Карис в интервью ETV+, пишет rus.err.