Православная церковь убрала упоминание Московского патриархата из своего названия

Основной задачей сессии являлось утвердить пути достижения большей административной самостоятельности ЭПЦ с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с государством, сообщается на официальном сайте церкви.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений участвовал в заседании Собора удаленно.

Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских.

Также, с отсылкой к Томосу 1993 года, выданному патриархом Алексием II, было изменено название церкви. Теперь это Эстонская православная церковь (ЭПЦ), передает rus.err.

Сообщается, что Собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти пути и средства уврачевания раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия.

Собор принял решение продолжить свою деятельность для полноценного участия в решении возникших кризисных проблем, поручив Синоду ЭПЦ определить проведение следующей сессии Собора в установленное время.

В конце июля представители ЭПЦ МП и Министерства внутренних дел согласовали дальнейшие шаги по снижению и ликвидации влияния Московского патриархата на ЭПЦ МП. На встрече ЭПЦ МП представила свое видение процесса отделения от Московского патриархата в два этапа. На первом этапе будет изменен нынешний устав, а на втором - начнутся консультации с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ) для поиска возможностей для объединения всех православных Эстонии под единой церковью в будущем.