Девушки из Алутагузеского лыжного клуба заняли на чемпионате Эстонии весь пьедестал

Необычная картина, когда на чемпионате Эстонии весь пьедестал почета занимают девушки из Алутагузеского лыжного клуба. На марафонской дистанции в возрастном классе N18 именно так и случилось - пьедестал заняли Анетте Аху, Херта Раяс и Мирта Раяс.

Фото: Alutaguse suusaklubi