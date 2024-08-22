На состоявшемся в Отепяэ летнем чемпионате Эстонии по бегу на роликовых лыжах девушки из Алутагузеского лыжного клуба одержали тройную победу в возрастном классе N18.
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Девушки из Алутагузеского лыжного клуба заняли на чемпионате Эстонии весь пьедестал
На дистанции 17,5 км в этом возрастном классе лучшей стала Херта Раяс, которую в общем зачете всего на секунду опередили лишь две взрослые лыжницы - Тейлоора Оясте и Теэзи Туул.
Наряду с Хертой Раяс в классе N18 на пьедестал поднялись также Анетте Аху и Мирта Раяс, которые младше ее на несколько лет.