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Девушки из Алутагузеского лыжного клуба заняли на чемпионате Эстонии весь пьедестал

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Необычная картина, когда на чемпионате Эстонии весь пьедестал почета занимают девушки из Алутагузеского лыжного клуба. На марафонской дистанции в возрастном классе N18 именно так и случилось - пьедестал заняли Анетте Аху, Херта Раяс и Мирта Раяс.
Необычная картина, когда на чемпионате Эстонии весь пьедестал почета занимают девушки из Алутагузеского лыжного клуба. На марафонской дистанции в возрастном классе N18 именно так и случилось - пьедестал заняли Анетте Аху, Херта Раяс и Мирта Раяс. Фото: Alutaguse suusaklubi

На состоявшемся в Отепяэ летнем чемпионате Эстонии по бегу на роликовых лыжах девушки из Алутагузеского лыжного клуба одержали тройную победу в возрастном классе N18.

На дистанции 17,5 км в этом возрастном классе лучшей стала Херта Раяс, которую в общем зачете всего на секунду опередили лишь две взрослые лыжницы - Тейлоора Оясте и Теэзи Туул.

Наряду с Хертой Раяс в классе N18 на пьедестал поднялись также Анетте Аху и Мирта Раяс, которые младше ее на несколько лет.

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