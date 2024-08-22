В преддверии и во время Дня восстановления независимости в Кохтла-Ярве, Нарве и Тойла прошли концерты "ViruLaul24", на которых объединенный молодежный хор и оркестр исполнили произведения Олава Эхала на тексты Леэло Тунгал. На первом концерте в Кохтла-Ярве 18 августа присутствовал также президент Алар Карис.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какое впечатление произвел на вас концерт "ViruLaul24"?
Президент АЛАР КАРИС:
- Это был очень душевный концерт, и дети пели очень красиво. Даже у детей из русскоязычных семей я не услышал акцента. Так что за год (когда проходили репетиции. - Ред.) через пение смогли также [лучше] выучить эстонский язык.