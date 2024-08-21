В понедельник и среду воспитанников кохтлаярвеского детсада "Тареке" приютил близлежащий детсад "Руккилилль" - временно переселиться пришлось из-за ремонтных работ.
Детсад "Тареке" в Кохтла-Ярве закрывался на два дня
На прошлой неделе на улице Малева была обнаружена утечка в водопроводе, вызванные руководством детсада на место специалисты установили, что произошла аварийная ситуация, при которой необходимо частично заменить магистральный водопровод.
Но, по словам вице-мэра Александра Кейвабу, попроситься на два дня к соседям коллектив "Тареке" побудили другие обстоятельства - строители муниципального предприятия "OSK Grupр" ремонтировали туалеты, что создавало неудобства, побудившие организовать групповую работу "Тареке" в помещениях детсада "Руккилилль".