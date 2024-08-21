Харьюский уездный суд в среду, 21 августа, оправдал бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского, которого обвинили в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием. Суд также обязал государство компенсировать Репинскому расходы на адвоката на сумму почти в 50 000 евро.
Суд оправдал бывшего политика Мартина Репинского
В законную силу решение не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает rus.err.
В обвинительном заключении речь шла как о нецелевом использовании компенсации расходов депутата Рийгикогу на жилье и мошенничестве с топливной картой, так и о злоупотреблении доверием в должности волостного старейшины Йыхви.
Приобщенные к делу гражданские иски были отклонены в связи с оправдательным приговором.
В мае в ходе прений сторон прокурор потребовал признать Репинского виновным и наказать его лишением свободы на 4 года условно.
Адвокат Репинского просил суд частично прекратить уголовное преследование по некоторым эпизодам, часть из эпизодов расценивать как мелкое правонарушение, а по остальным пунктам добивался оправдательного приговора.
После предъявления обвинений Мартин Репинский заявил Rus.ERR, что не признает себя виновным и верит в эстонское правосудие и судебную систему.
Репинский дважды избирался в Рийгикогу и был депутатом до марта 2023 года. Занимал пост старейшины Йыхви (2018-2019) и непродолжительное время успел поработать министром сельского хозяйства (2016). Состоял в Центристской партии с 2004 по 2013 год и с 2015 по 2022 год.
Сейчас Репинский ушел из политики и живет на доходы от частного предпринимательства.