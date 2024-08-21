Три ретроавтомобиля отправились из Йыхви в Вильнюс по случаю юбилея Балтийской цепи

- Символично, что в 35-ю годовщину Балтийской цепи совместный пробег ретроавтомобилей из Таллинна в Вильнюс начинается с Таллиннского певческого поля. Здесь накануне восстановления независимости Эстонии билось сердце нашей "Поющей революции". Это было мирное сопротивление иностранной власти, мощное проявление возвращения своего государства, - сказал глава государства.

Президент Карис напомнил, что одна волна "Поющей революции" растянулась на 675 километров от Таллинна до Вильнюса. "23 августа 1989 года сотни тысяч людей по призыву Народного фронта Эстонии, Латвии и Литвы присоединились к живой цепи, которая пересекала три страны, и потребовали свободы для земель, порабощенных в результате секретных соглашений Сталина и Гитлера", - сказал он.