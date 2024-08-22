ПЕРЕДОВИЦА Будет ли отделение православной церкви от Москвы также содержательным?

Совет утвердил новую редакцию устава церкви, которая подтверждает административную, экономическую, образовательную независимость церкви, а также независимость в гражданских делах.

Кроме того, название церкви изменили на Эстонскую православную церковь, убрав упоминания о России и Московском патриархате.

Считается, что это первый шаг в ответ на требование правительства разорвать связи церкви с Московским патриархатом, который назвал российскую агрессию в Украине и убийства украинцев священной войной.

По данным ERR, представители Министерства внутренних дел и Эстонской православной церкви Московского патриархата в конце июля договорились о дальнейших шагах по уменьшению и упразднению влияния Московского патриархата на ЭПЦМП. Тогда же ЭПЦМП представила свое видение процесса отсоединения от Московского патриархата в два этапа. Сначала планировалось внести изменения в действующий устав, а на втором этапе начать консультации с Эстонской Апостольской православной церковью, чтобы в будущем найти пути объединения всех православных верующих Эстонии в единую церковь.

ЭПЦМП заявила, что отделить церковь от Москвы сложно и быстро не получится. Однако здесь важны воля самой церкви и понимание того, что в Эстонии не может действовать ни одно представительство организации, поддерживающей агрессию, каковой сейчас, несомненно, является ЭПЦМП. И хочется верить, что шаги православной церкви на этом пути несут не только формальный, но и содержательный характер.

В Ида-Вирумаа отдельный вопрос стоит с Пюхтицким монастырем, находящимся в прямом подчинении российского патриарха Кирилла и который, как утверждается, должен получить согласие самого патриарха, чтобы разорвать эту связь.