Преемник Дня шахтера "Viru fest" привезет в Йыхвиский парк трех выступавших на "Евровидении" певцов

Традиционно на мероприятии отметят также лучших работников предприятий.

Детей ждут интересные занятия

Вдобавок к концертам организованы будут также зоны питания и детских занятий.

В детской зоне ребят будут встречать Лотте и Спайдермен, вместе с которыми можно будет поиграть и повеселиться.

В этот раз состоятся также научные шоу, в которых можно будет увидеть дым и огонь!

Из познавательного центра "Energia" в гости приедет изобретатель Ааре Баумер, который поведает детям о мире электричества с помощью опытов и занятий по мастерству - среди прочего он научит делать бумажные самолетики, которые летают особенно далеко.

Дети смогут попрыгать на батутах, помастерить и порисовать, не обойдется также без росписи на лице и сияющих татушек.

В Йыхвиском парке мероприятие Дня шахтера проводится уже второй год подряд, и, по словам Дербневой, прошлогодний "Viru fest" показал, что участники этим местом довольны. "Много лет мероприятие проходило в парке Тойла и в Кохтла-Нымме. В прошлом году праздник впервые организовали в Йыхви, и мы получили после него очень позитивные отклики как от участников, так и от работников. Тут красиво, в окрестностях много парковок, детская зона", - перечислила она плюсы Йыхвиского парка с точки зрения проведения такого мероприятия. К тому же людям, проживающим в Кохтла-Ярве и Йыхви, удобно добираться сюда на линейных автобусах, а живущих в Нарве и Силламяэ на место доставят специальные автобусы.

Зона питания и детская зона будут открыты в воскресенье начиная с 16.00. Фестиваль официально откроется в 18.00, когда начнется награждение работников. После 19.00 выступать будет "Swingers", а часовой концерт Стефана начнется в 20.30. Вход на мероприятие для всех бесплатный.