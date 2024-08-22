Наследник Дня шахтера "Viru fest" доставит 25 августа в Йыхви трех исполнителей, представлявших Эстонию на "Евровидении".
Преемник Дня шахтера "Viru fest" привезет в Йыхвиский парк трех выступавших на "Евровидении" певцов
Главным исполнителем на нынешнем народном празднике станет со своей группой Стефан, представлявший Эстонию на проходившем в 2022 году в Италии конкурсе песни "Евровидение" и занявший там 13-е место с песней "Hope".
Шахтеры по-прежнему в фокусе
До него веселить народ будет ансамбль "Swingers", две вокалистки которого - Таня Михайлова-Саар и Биргит Саррап - тоже участвовали в конкурсе песни "Евровидение".
- Мы не устанавливали такого критерия, чтобы на сцену специально вышли несколько побывавших на "Евровидении" исполнителей, просто так получилось, - сказала руководитель АО "Enefit" по связям с общественностью Елена Дербнева.
Как повелось в последние годы, "Viru fest" вновь организуют совместно "Eesti Energia" и "VKG".
Хотя организаторы уже в прошлом году назвали это мероприятие вместо Дня шахтера "Viru fest", в центре внимания на нем все же будут шахтеры. "Праздник традиционно проходит в последнее воскресенье августа, то есть в День шахтера, в его программе будут также такие мероприятия, которые традиционно в нее входили, как, например, шахтерский футбольный матч, который команды "Enefit" и "VKG" проведут на стадионе Хейно Липпа. На сцену выйдет также состоящая из работников "Enefit" группа "One Thousand Megawatts". "Это тоже хорошее продолжение традиции. Насколько помнится, в День шахтера когда-то существовала такая традиция, что на сцену выходили также самодеятельные артисты из числа наших работников, а теперь наши люди образовали группу".
Традиционно на мероприятии отметят также лучших работников предприятий.
Детей ждут интересные занятия
Вдобавок к концертам организованы будут также зоны питания и детских занятий.
В детской зоне ребят будут встречать Лотте и Спайдермен, вместе с которыми можно будет поиграть и повеселиться.
В этот раз состоятся также научные шоу, в которых можно будет увидеть дым и огонь!
Из познавательного центра "Energia" в гости приедет изобретатель Ааре Баумер, который поведает детям о мире электричества с помощью опытов и занятий по мастерству - среди прочего он научит делать бумажные самолетики, которые летают особенно далеко.
Дети смогут попрыгать на батутах, помастерить и порисовать, не обойдется также без росписи на лице и сияющих татушек.
В Йыхвиском парке мероприятие Дня шахтера проводится уже второй год подряд, и, по словам Дербневой, прошлогодний "Viru fest" показал, что участники этим местом довольны. "Много лет мероприятие проходило в парке Тойла и в Кохтла-Нымме. В прошлом году праздник впервые организовали в Йыхви, и мы получили после него очень позитивные отклики как от участников, так и от работников. Тут красиво, в окрестностях много парковок, детская зона", - перечислила она плюсы Йыхвиского парка с точки зрения проведения такого мероприятия. К тому же людям, проживающим в Кохтла-Ярве и Йыхви, удобно добираться сюда на линейных автобусах, а живущих в Нарве и Силламяэ на место доставят специальные автобусы.
Зона питания и детская зона будут открыты в воскресенье начиная с 16.00. Фестиваль официально откроется в 18.00, когда начнется награждение работников. После 19.00 выступать будет "Swingers", а часовой концерт Стефана начнется в 20.30. Вход на мероприятие для всех бесплатный.