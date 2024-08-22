"ViruLaul24" в Нарве: "Можно и по-русски?!"

На сцене и за кулисами "Geneva" собралось около 250 человек - хористов и оркестрантов "ViruLaul24". Нарвский концерт был очень эстонским по меркам приграничного города. Со сцены звучало минимум русского языка. Так, русскоязычную часть местной публики наверняка тронули приветственные слова мэра Яана Тоотса и главной солистки - Алики, которая сама родом из Нарвы и горячо любима в родных краях.

- На этом концерте не было ни одной песни на русском языке. Так тоже возможно в Нарве, - отмечает в своем комментарии "Северному побережью" политик и экс-мэр Нарвы Катри Райк. - Для остальной Эстонии это было желанным знаком и подтверждением: здесь, где начинается Эстония, для эстонского языка надежное место!