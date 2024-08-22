В 33-ю годовщину восстановления независимости Эстонии на певческой эстраде Йыхвиского парка свои свободолюбивые песни исполнил Тынис Мяги, один из самых значительных музыкантов того времени, когда Эстония вновь обрела свободу.
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В День восстановления независимости в Йыхвиском парке прозвучали песни Тыниса Мяги
Вместе с Тынисом Мяги на сцене присутствовал и гитарист Айн Аган. Тынис Мяги был приятно удивлен тем, что сотни людей пришли в Йыхвиский парк, чтобы послушать его выступление. "Просто фантастика! Спасибо вам! Друзья, у меня нет слов! Я поздравляю всех нас с Днем восстановления независимости!" - сказал он в начале концерта.
Выступая перед концертом, председатель Йыхвиского волостного собрания, историк Валло Реймаа напомнил, что во время событий 20 августа 1991 года Йыхви также восстановил свою независимость, выйдя из состава Кохтла-Ярве. "Если бы 20 августа Эстонии не удалось восстановить свою независимость, Йыхви тоже не стал бы самостоятельным", - сказал он.