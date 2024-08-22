В День восстановления независимости в Йыхвиском парке прозвучали песни Тыниса Мяги

Вместе с Тынисом Мяги на сцене присутствовал и гитарист Айн Аган. Тынис Мяги был приятно удивлен тем, что сотни людей пришли в Йыхвиский парк, чтобы послушать его выступление. "Просто фантастика! Спасибо вам! Друзья, у меня нет слов! Я поздравляю всех нас с Днем восстановления независимости!" - сказал он в начале концерта.