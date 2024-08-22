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Тяжело раненный в Тойла в Оруском парке мужчина вновь нарушает порядок на улицах

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На этой расположенной в Оруском парке скамейке сидел 8 июня уже ранее знакомый полиции мужчина, угрожавший и стрелявший из оружия. Также сидя на этой скамейке он получил тяжелое ранение, когда полиция применила в его отношении огнестрельное оружие.
На этой расположенной в Оруском парке скамейке сидел 8 июня уже ранее знакомый полиции мужчина, угрожавший и стрелявший из оружия. Также сидя на этой скамейке он получил тяжелое ранение, когда полиция применила в его отношении огнестрельное оружие. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

Мужчина, которого полицейский в начале нынешнего лета тяжело ранил из огнестрельного оружия в Тойла в Оруском парке, провел в больнице две недели и теперь вновь беспокоит на улице людей.

Вечером 8 июня в Тойла в Оруском парке произошел инцидент, в ходе которого 40-летний мужчина получил тяжелое ранение из примененного полицией огнестрельного оружия.

Полиция отреагировала на вызов в связи с тем, что сидевший на парковой скамейке мужчина начал стрельбу из стартового пистолета и пугал прохожих. Когда мужчина проигнорировал распоряжение полиции бросить оружие на землю и стал направлять его в сторону охранников правопорядка, один из полицейских выстрелил в него. Пострадавшему на месте оказали первую помощь и скорая помощь доставила его в больницу, где его состояние признали тяжелым и сделали ему операцию. 

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