Тяжело раненный в Тойла в Оруском парке мужчина вновь нарушает порядок на улицах

Полиция отреагировала на вызов в связи с тем, что сидевший на парковой скамейке мужчина начал стрельбу из стартового пистолета и пугал прохожих. Когда мужчина проигнорировал распоряжение полиции бросить оружие на землю и стал направлять его в сторону охранников правопорядка, один из полицейских выстрелил в него. Пострадавшему на месте оказали первую помощь и скорая помощь доставила его в больницу, где его состояние признали тяжелым и сделали ему операцию.