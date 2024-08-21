МВД Эстонии о ситуации с ЭПЦ: вряд ли мы сможем утвердить новое название церкви

"На вчерашней сессии Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) была одобрена новая редакция ее устава, согласно которой было рекомендовано новое название - Эстонская православная церковь. На данный момент мы не комментируем другие редакционные изменения в уставе, поскольку формулировки неизвестны. Но у нас есть четкие ожидания, что бы это были не косметические административные изменения, а серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата", - сообщил ERR министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"К сожалению, в этом отношении все еще существуют сферы, вызывающие обеспокоенность. По сути, желанием государства было и остается отделение действующей в Эстонии православной церкви и ее прихожан от сферы влияния Московского патриархата, но даже это решение Собора не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Уже один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха на действующую здесь церковь. Кроме того, сессией Собора по интернету руководил митрополит Евгений, которому не был продлен вид на жительство в Эстонии по соображениям безопасности. Несмотря на это, он продолжает оставаться официальным главой действующей здесь церкви", - добавил Ляэнеметс.

В министерстве объяснили, почему новое название церкви вряд ли будет утверждено.

"Что касается смены имени, то, к сожалению, новое название проблематичное. Боюсь, что не сможем его принять. Название религиозного объединения должно четко отличаться от названий других юридических лиц, внесенных в реестр, и не может вводить в заблуждение, и, к сожалению, новая форма названия этим требованиям не соответствует. Теоретически новая форма названия могла бы быть приемлемой, если бы она как организация объединила под собой все эстонские православные общины и православных верующих, но по сути она этого не делает", - подчеркнул глава МВД.

В министерстве в целом приветствовали, что в последние месяцы ЭПЦ МП пытается найти пути снижения влияния Московского патриархата на эстонских православных. "Смена названия и поправки в уставе являются признаком этого. Но снижения влияния недостаточно, необходимо продолжать двигаться в направлении окончательного разрыва этих связей. Нельзя ограничиваться символическими изменениями, такими как предложение новых названий. С точки зрения безопасности, интерес государства по-прежнему состоит в том, чтобы разорвать существующую сегодня подчинительную связь с Московским патриархатом, который продолжает работать в сотрудничестве с режимом Путина, ведущим террористической войны против Украины. Косметических изменений здесь недостаточно", - подытожил Ляэнеметс.