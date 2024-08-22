Во вторник склоны для публики на певческом поле Тойла заполнили любители музыки, у которых была последняя возможность принять участие в состоящей из трех концертов серии "ViruLaul24", где объединенный хор из 150 певцов исполнял произведения Олава Эхала на тексты Леэло Тунгал. Организаторы считают, что совместное музицирование, помимо возвышенных эмоций, формирует чрезвычайно важную духовную безопасность.

Концерт на открытом воздухе - это всегда приличный риск из-за непредсказуемости погоды, но во вторник это с лихвой окупилось. По мнению художественного руководителя мероприятия, дирижера Хирво Сурва, певческое поле было самой классной концертной площадкой. "Залы ведь маленькие - во время концертов в Кохтла-Ярве и в Нарве певцам было тесно. Здесь были пространство и воздух, я считаю, что это был очень хороший концерт".