В Кохтла-Ярве требуется круглосуточная аптечная услуга

Входящий в оппозицию горсобрания председатель социальной комиссии Антон Диев сообщил в отправленном мэру Хенри Казело запросе, что к нему обратились горожане с вопросом, есть ли в Кохтла-Ярве возможность обеспечить круглосуточную аптечную услугу.

Он хочет знать, есть ли у города соответствующие планы, и считает, что горуправление могло бы сделать такое предложение различным аптечным сетям. Если же сети ответят отказом, то депутат просит прояснить их причины. "Какие меры предпринимаются, чтобы гарантировать доступность лекарств в ночное время? Имеется ли возможность получать жизненно важные лекарства ночью через другие каналы, как, например, услуга скорой помощи или дежурное медицинское учреждение?" - спрашивает Диев.