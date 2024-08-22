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В Кохтла-Ярве требуется круглосуточная аптечная услуга

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В Ида-Вирумаа круглосуточной аптечной услуги нет сейчас ни в одном из городов. Таковая имеется только в Тарту и Таллинне.
В Ида-Вирумаа круглосуточной аптечной услуги нет сейчас ни в одном из городов. Таковая имеется только в Тарту и Таллинне. Фото: Marko Saarm

Мэр Кохтла-Ярве получил запрос, планируется ли в городе организовать круглосуточную аптечную услугу, а если возможности для этого нет, то каким образом будет обеспечена доступность лекарств для жителей в ночное время.

Входящий в оппозицию горсобрания председатель социальной комиссии Антон Диев сообщил в отправленном мэру Хенри Казело запросе, что к нему обратились горожане с вопросом, есть ли в Кохтла-Ярве возможность обеспечить круглосуточную аптечную услугу.

Он хочет знать, есть ли у города соответствующие планы, и считает, что горуправление могло бы сделать такое предложение различным аптечным сетям. Если же сети ответят отказом, то депутат просит прояснить их причины. "Какие меры предпринимаются, чтобы гарантировать доступность лекарств в ночное время? Имеется ли возможность получать жизненно важные лекарства ночью через другие каналы, как, например, услуга скорой помощи или дежурное медицинское учреждение?" - спрашивает Диев.

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