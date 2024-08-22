Здание Оруского клуба может повторить печальную судьбу Оруской школы

Двери Оруского клуба закрылись в 2023 году - городские власти приняли решение, что продолжать деятельность в полностью амортизированном здании нецелесообразно: состояние помещений требует основательной реновации, в доме, построенном более полувека назад, были большие теплопотери, а бытовые условия далеки от современных.

Два кружка, которые посещают около 25 человек, осенью перевели в здание детсада, где были свободные помещения, пообещав в будущем найти средства, чтобы обустроить здесь общинный дом.

Спустя почти год ничего не изменилось - здание бывшего клуба на замке, в детсаду подвижек не видно. Каковы перспективы у орусцев? На этот вопрос вице-мэр по хозяйственным вопросам Александр Кейвабу ответил, что, к сожалению, в этом году поддержки на реновацию детсадовских помещений получить не удалось, но работа по поиску средств продолжается.

Судьба закрытого здания остается под большим вопросом.

- Искали арендаторов, но, к сожалению, никто не захотел сюда прийти, - комментирует Кейвабу. - Предлагали здание Кайтселийту, но ответили, что им тоже не требуются такие большие площади. Недавно заказали оценку здания и будем просить у городского собрания разрешения выставить эту недвижимость на продажу. В предстоящем сезоне не будем его отапливать, что, безусловно, усугубит его состояние. Надеюсь, что хватит пары месяцев, чтобы подготовить документы и выставить здание на продажу.

Если покупателя в ближайшее время не найдется, бывший клуб повторит судьбу Оруской школы - пойдет под снос. Но и для этого городским властям тоже придется искать деньги.