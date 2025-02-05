Основанный молодыми предпринимателями магазин "Sumena", первый в Эстонии начавший продавать товары с маркировкой "parim enne" и приближающимся к этой дате сроком годности, расширяет свой охват и в эту пятницу открывает в Ида-Вирумаа свой третий магазин.
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Спасатели продуктов ⟩ В Кохтла-Ярве открывается магазин с доступными ценами
Одноклассники Оливер Себастьян Ламп и Йоозеп Кальюла заметили еще будучи гимназистами, что огромное количество продуктов питания просто выбрасывается. В последний учебный год они запустили интернет-магазин sumena.ee, в котором по низкой цене продаются товары с маркировкой "parim enne".