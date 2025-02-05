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Спасатели продуктов В Кохтла-Ярве открывается магазин с доступными ценами

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"Молодые ребята искали себе занятие, а делать было особо нечего, поэтому мы начали работать", - смеется Оливер Себастьян Ламп, один из основателей "Sumena" (на снимке в центре). Справа - другой основатель Йоозеп Кальюла, слева - Уку Роозимёльдер, который работает в той же команде. Все трое в школьные годы были одноклассниками.
"Молодые ребята искали себе занятие, а делать было особо нечего, поэтому мы начали работать", - смеется Оливер Себастьян Ламп, один из основателей "Sumena" (на снимке в центре). Справа - другой основатель Йоозеп Кальюла, слева - Уку Роозимёльдер, который работает в той же команде. Все трое в школьные годы были одноклассниками. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Основанный молодыми предпринимателями магазин "Sumena", первый в Эстонии начавший продавать товары с маркировкой "parim enne" и приближающимся к этой дате сроком годности, расширяет свой охват и в эту пятницу открывает в Ида-Вирумаа свой третий магазин.

Одноклассники Оливер Себастьян Ламп и Йоозеп Кальюла заметили еще будучи гимназистами, что огромное количество продуктов питания просто выбрасывается. В последний учебный год они запустили интернет-магазин sumena.ee, в котором по низкой цене продаются товары с маркировкой "parim enne".

В позапрошлом году молодые люди открыли свой первый небольшой магазин "Sumena" на рынке Балтийского вокзала в Таллинне. В прошлом году чуть более крупный магазин открылся в Тарту, а в эту пятницу откроется уже третий магазин - в торговом центре "Vironia" в Кохтла-Ярве.

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