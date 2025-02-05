Спасатели продуктов В Кохтла-Ярве открывается магазин с доступными ценами

Одноклассники Оливер Себастьян Ламп и Йоозеп Кальюла заметили еще будучи гимназистами, что огромное количество продуктов питания просто выбрасывается. В последний учебный год они запустили интернет-магазин sumena.ee, в котором по низкой цене продаются товары с маркировкой "parim enne".

В позапрошлом году молодые люди открыли свой первый небольшой магазин "Sumena" на рынке Балтийского вокзала в Таллинне. В прошлом году чуть более крупный магазин открылся в Тарту, а в эту пятницу откроется уже третий магазин - в торговом центре "Vironia" в Кохтла-Ярве.