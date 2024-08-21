В N&V - крупные сокращения

N&V занимается в Ида-Вирумаа обслуживанием и уборкой дорог, а также дорожным строительством. Предприятие не комментирует, спад в какой именно области вынуждает сокращать работников. Как отметило предприятие в отчете хозяйственной деятельности за прошлый год, самые большие проблемы связаны с дорожным строительством. В 2023 году из-за сокращения финансирования асфальтовых работ был продан завод по производству асфальта. Контракты на дорожное строительство в нынешнем году руководство также оценивает как сложные. Из-за ситуации в мировой экономике цены на сырье сильно выросли, и с поставками сырья возникают трудности.