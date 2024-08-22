Этим летом зарубежные художники в Нарвской Арт-резиденции вели работу по созданию инсталляций — Ледия Костандини из Албании, Саймон Уэтэм из Великобритании/Франции и Джоан Ли и Ёнгоном Ким из Южной Кореи. Презентация этих инсталляций состоится 24 августа в трёх городских пространствах Нарвы.
Иностранные художники откроют в общественном пространстве Нарвы три уникальные инсталляции
Презентация начнется в художественной резиденции и затем продолжится на территории Кренгольмской мануфактуры, Нарвского колледжа и торгового центра Astri. Их произведения обогатят общественные пространства и дадут возможность горожанам провзаимодействовать с ними, почувствовать нерв Кренгольма, контекст Поющей революции и переосмыслить назначение старой бытовой техники.
Первая остановка презентационного маршрута будет на Кренгольмском острове, где вы увидите произведение из текстиля «Арх-текстиль» Ледии Костандини. Ледия — албанская художница, начала процесс создания своего произведения еще дома. Она вдохновлялась советской архитектурой Нарвы и подбирала текстиль в серых тонах, который отражал бы эту архитектуру. Но оказавшись тут она открыла для себя другую, яркую сторону города. Ее инсталляция состоит из сотен текстильных пикселей и сочетает в себе современные цифровые визуальные эффекты с классической швейной работой. Её художественное произведение взаимодействует с архитектурой и становится ее частью, возникает диалог между прошлым и будущим Кренгольма.
Вторая остановка — у инсталляции под названием «Рукой к руке» дуэта художников из Южной Кореи Team 2054. В их работе присутствует идея единства людей и их возможность кооперироваться. Инсталляция отсылает к событиям Поющей революции, которая была в странах Балтии около 35 лет назад. Джоанн и Янггон обнаружили, что в истории Эстонии и Южной Кореи есть сильные параллели, и это вдохновило их на создание работы, которая будет представлена во дворе Нарвского колледжа.
Инсталляция британского художника Саймона Уэтхэма «Оркестрование старины» превращает старую бытовую технику в искусство, давая предметам новую жизнь и смысл. Телевизоры, радиоприемники, виниловые проигрыватели, пылесосы, которые скорее всего были бы выброшены и забыты, теперь используются для нового творческого произведения, которое транслирует идеи обновления и реинкарнации. Это интерактивная инсталляция, которую посетители Astri Keskus смогут увидеть на третьем этаже здания во время покупок.
Инсталляции приглашают зрителей посмотреть на знакомые вещи и знакомые места под новым углом. Они будут экспонироваться в течение месяца. Гости могут присоединиться к туру по всем трём точкам презентационного маршрута. Начало в NART (Joala 18) в 15:00 или вы можете также прийти отдельно к Нарвскому колледжу (примерно в 16:30) или в Astri Keskus (примерно в 17:30).