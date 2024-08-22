Иностранные художники откроют в общественном пространстве Нарвы три уникальные инсталляции

Презентация начнется в художественной резиденции и затем продолжится на территории Кренгольмской мануфактуры, Нарвского колледжа и торгового центра Astri. Их произведения обогатят общественные пространства и дадут возможность горожанам провзаимодействовать с ними, почувствовать нерв Кренгольма, контекст Поющей революции и переосмыслить назначение старой бытовой техники.

Первая остановка презентационного маршрута будет на Кренгольмском острове, где вы увидите произведение из текстиля «Арх-текстиль» Ледии Костандини. Ледия — албанская художница, начала процесс создания своего произведения еще дома. Она вдохновлялась советской архитектурой Нарвы и подбирала текстиль в серых тонах, который отражал бы эту архитектуру. Но оказавшись тут она открыла для себя другую, яркую сторону города. Ее инсталляция состоит из сотен текстильных пикселей и сочетает в себе современные цифровые визуальные эффекты с классической швейной работой. Её художественное произведение взаимодействует с архитектурой и становится ее частью, возникает диалог между прошлым и будущим Кренгольма.