Новый закон позволит 15-летним самим менять национальность в Регистре народонаселения

В настоящее время дети не имеют самостоятельного доступа и права вносить свои данные в Регистр народонаселения. Они также не могут видеть в регистре избирательные или контактные данные. Однако дети в возрасте 16 лет могут принимать участие в муниципальных выборах, поэтому Министерство внутренних дел считает, что доступ к таким данным необходим, пишет rus.err.

Согласно законопроекту, несовершеннолетние в возрасте от 15 лет смогут вносить в регистр свои контактные данные и дополнительный адрес, самостоятельно ходатайствовать о получении ID-карты, паспорта и карты вида на жительство.

Эстонский союз молодежных объединений поддерживает идею расширения административной дееспособности молодежи. "Никто не должен быть брошен во взрослую жизнь в 18 лет, мол, плыви. Без возможности попрактиковаться на примере меньших обязанностей", – отметил в интервью ERR председатель правления и исполнительный директор союза Каарель Таймла. Однако в союзе задаются вопросом, почему закон должен применяться к молодым людям именно в возрасте от 15 лет?

"Если мы, например, хотим, чтобы 16-летние могли голосовать не только на местных выборах, но и на выборах в Рийгикогу или Европарламент, то возникает вопрос: почему именно 15 лет, а не 16?" – подчеркнул Таймла.