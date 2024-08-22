Законопроект, разработанный Министерством внутренних дел, расширит административную дееспособность несовершеннолетних в возрасте старше 15 лет, предоставляя им доступ к Регистру народонаселения. Эстонский союз молодежных объединений поддерживает законопроект, но сомневается в правильности предложенного возраста.
Новый закон позволит 15-летним самим менять национальность в Регистре народонаселения
В настоящее время дети не имеют самостоятельного доступа и права вносить свои данные в Регистр народонаселения. Они также не могут видеть в регистре избирательные или контактные данные. Однако дети в возрасте 16 лет могут принимать участие в муниципальных выборах, поэтому Министерство внутренних дел считает, что доступ к таким данным необходим, пишет rus.err.
Согласно законопроекту, несовершеннолетние в возрасте от 15 лет смогут вносить в регистр свои контактные данные и дополнительный адрес, самостоятельно ходатайствовать о получении ID-карты, паспорта и карты вида на жительство.
Эстонский союз молодежных объединений поддерживает идею расширения административной дееспособности молодежи. "Никто не должен быть брошен во взрослую жизнь в 18 лет, мол, плыви. Без возможности попрактиковаться на примере меньших обязанностей", – отметил в интервью ERR председатель правления и исполнительный директор союза Каарель Таймла. Однако в союзе задаются вопросом, почему закон должен применяться к молодым людям именно в возрасте от 15 лет?
"Если мы, например, хотим, чтобы 16-летние могли голосовать не только на местных выборах, но и на выборах в Рийгикогу или Европарламент, то возникает вопрос: почему именно 15 лет, а не 16?" – подчеркнул Таймла.
По его оценке, в стране должно быть общее понимание того, с какого возраста наступают определенные обязанности и права: "Когда государство принимает решения, они должны быть стратегическими и долгосрочными, почему кто-то получает право на принятие решений в определенный момент времени".
Согласно законопроекту, подростки также получат возможность изменять в Регистре народонаселения данные, имеющие меньший вес и влияние, например, свою национальность и родной язык.
"Национальность и родной язык – это декларативные данные, которые человек указывает только в соответствии со своими убеждениями", – пояснила Энель Пунгас из Министерства внутренних дел. Государство не может контролировать такие данные.
Возлагая на несовершеннолетних некую ответственность с раннего возраста, министерство надеется научить детей отвечать за свои поступки.
В случае принятия закон также повлияет на родителей, поскольку родителям несовершеннолетних в возрасте от 15 лет придется привыкнуть к тому, что они больше не имеют исключительного права на доступ к данным своего ребенка в Регистре народонаселения.
Законопроект затронет более 25 000 детей в возрасте от 15 лет. В случае одобрения парламентом он может вступить в силу в 2025 году.