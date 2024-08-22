В субботу пройдет презентация подсветки Нарвского замка и Западного двора

Мероприятие приурочено к празднику древних огней и завершению сезона белых ночей, а гостей ожидают уникальные ночные экскурсии по Западному двору и бастиону Кристервал.

По словам директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, в завершающемся туристическом сезоне десятки тысяч гостей уже смогли познакомится с обновлённым видом замкового комплекса, однако в ночь древних огней гостей ожидает еще множество приятных открытий.