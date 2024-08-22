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В субботу пройдет презентация подсветки Нарвского замка и Западного двора

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Нарвский замок.
Нарвский замок. Фото: Илья Смирнов

В субботу, 31 августа, в 21.00 на территории Нарвского замка состоится презентация новой подсветки архитектурного комплекса крепости.

Мероприятие приурочено к празднику древних огней и завершению сезона белых ночей, а гостей ожидают уникальные ночные экскурсии по Западному двору и бастиону Кристервал.

Новое эффектное освещение средневекового замка – яркий аккорд крупномасштабного проекта, осуществленного Нарвским музеем при поддержке Европейского союза и Министерства культуры Эстонии.

По словам директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, в завершающемся туристическом сезоне десятки тысяч гостей уже смогли познакомится с обновлённым видом замкового комплекса, однако в ночь древних огней гостей ожидает еще множество приятных открытий.

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