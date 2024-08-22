В субботу, 31 августа, в 21.00 на территории Нарвского замка состоится презентация новой подсветки архитектурного комплекса крепости.
В субботу пройдет презентация подсветки Нарвского замка и Западного двора
Мероприятие приурочено к празднику древних огней и завершению сезона белых ночей, а гостей ожидают уникальные ночные экскурсии по Западному двору и бастиону Кристервал.
Новое эффектное освещение средневекового замка – яркий аккорд крупномасштабного проекта, осуществленного Нарвским музеем при поддержке Европейского союза и Министерства культуры Эстонии.
По словам директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой, в завершающемся туристическом сезоне десятки тысяч гостей уже смогли познакомится с обновлённым видом замкового комплекса, однако в ночь древних огней гостей ожидает еще множество приятных открытий.