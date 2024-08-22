Ученый: эстонские яблоки вдвое полезнее польских

Моор пояснила "Актуальной камере", что в популярном в Эстонии яблочном соке витамины разрушаются, но сохраняются другие полезные вещества передает rus.err.

"В выжатом в домашних условиях яблочном соке витамина С вообще нет. Так что люди часто заблуждаются, считая, что он богат витаминами. В нем есть другие полезные вещества - органические кислоты и полифенолы, но витамин С там разрушается. Так что самое полезное - это просто сорвать яблоко с ветки и съесть", - сказала завкафедрой садоводства Сельскохозяйственной академии.

Она отметила, что полезных веществ в местных яблоках чуть ли не в два раза больше, чем в тех же польских.

"Климат Северных стран благотворно влияет на образование в яблоке полезных веществ. Например, у нас в августе такая погода, когда днем очень жарко, а ночью уже прохладно. Для яблока это маленький стресс, от которого оно начинает защищаться, и именно тогда эти полезные вещества и образовываются. Можно сказать, что яблоко их производит для себя, а не для нас", - пояснила Моор.