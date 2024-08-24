Хенри Казело: Кохтла-Ярве получит новые школьные здания!

Однако теперь мы переходим к более болезненному тематическому блоку - к использованию детей в политической борьбе. Некоторые оппозиционные депутаты сразу же усмотрели возможность нападок на городскую власть, хотя по некоторым вопросам они и придерживались того же мнения. Прежде всего в том, что необходимые инвестиции в любом случае должны поступить в Кохтла-Ярве. Вопрос был в том, как далеко должен был зайти город в уступках государству.

"Вместо сотрудничества или конструктивной критики постоянно стараются искусственно представить трехголового дракона, чтобы затем героически с ним бороться". Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве

"Русский мир" и "торпедирующие развитие" - вот лишь некоторые из многих выражений в адрес горуправления, которые мы слышали из уст оппозиционных политиков и их сторонников. Вместо сотрудничества или конструктивной критики постоянно стараются искусственно представить трехголового дракона, чтобы затем героически с ним бороться - выдумывают проблему и потом в один голос начинают кричать о том, какое горуправление плохое и беспомощное.

Такие действия напоминают мне используемое в боевых искусствах тренировочное упражнение под названием "схватка с тенью", в котором оттачивают технику удара. В случае оппозиции я должен отметить, что она парадоксальным образом склонна проигрывать эту самую схватку с тенью. Проблему зачастую ищут там, где ее нет, и вместо работы по существу энергию тратят на бесполезное махание кулаками.

В заключение хочу сказать, что мы очень благодарны государству за то, что после долгих дискуссий все же пришли к единому мнению относительно строительства нового здания Ярвеской школы. Мы заключили с Министерством образования договор, по которому среди прочего в подчинение министерства переводят также Кохтла-Ярвескую школу для взрослых. Достигнутый компромисс означает также, что мы можем двигаться дальше со строительством планируемого в Ахтмеской части города нового школьного здания, то есть в перспективе упорядочена будет вся городская школьная сеть, которая находится в намного худшем состоянии, чем в других самоуправлениях Эстонии.

Тут мы хотим еще теснее сотрудничать с министерством, чтобы упорядочить нашу образовательную сеть и еще больше повысить качество нашего образования. Более активное присутствие Министерства образования и науки в городе гарантирует, что, независимо от идеологической воли местных политиков, наша местная образовательная сеть будет придерживаться одной, эстонской по духу линии и не окажется в центре политических игр.