Я рад, что город и государство пришли к компромиссу, который касается вопроса местоположения Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы. На прошлой неделе был подписан также договор о партнерстве, по которому недвижимость по Мыйза теэ, 1, где сейчас расположен детсад "Аленушка", передадут государству не позднее 1 сентября 2025 года. Заключение договора о партнерстве означает, что мы сможем двигаться дальше с упорядочением школьной сети и 26 миллионов евро с большой долей вероятности инвестируют все же в строительство двух новых школьных зданий в Кохтла-Ярве, если только нам удастся соблюсти сроки - особенно те, что касаются детальной планировки.
Хенри Казело: Кохтла-Ярве получит новые школьные здания!
Да, общение с Министерством образования порой не было гладким и возникало довольно много непонимания, однако это вовсе не означает, будто город не был заинтересован в новых школьных зданиях. Любая инвестиция в Ида-Вирумаа - это прямая гарантия безопасности: новое школьное здание обеспечивает более хорошие условия для работы и учебы, и новое здание всегда является также сильным аргументом при дальнейшей работе по вербовке. Хотя мы живем в экономически сложное время, лично я не хочу хоронить идею создания еще более масштабного образовательного городка. В нем вдобавок к новым школам и спортивным площадкам построили бы также библиотеку и государственный арендный дом, чтобы размещать в нем, в современных условиях, приезжающих на работу в город школьных работников и прочих специалистов.
Если говорить более подробно о том, почему решения и переговоры потребовали больше времени, чем ожидалось, то город предлагал для возведения Ярвеской школы различные местоположения, отдавая со своей стороны предпочтение недвижимости на Катсе, 2, где и сейчас находится Ярвеская школа, так как там имеется действующая детальная планировка. Государство же твердо желало построить эту школу вблизи Кохтла-Ярвеской гимназии, чтобы две школы могли пользоваться одной спортивной инфраструктурой.
Однако об этом желании мы узнали чуть ли не в последний момент, а не на первом этапе переговоров. Это стало также причиной, почему мы не смогли сразу и в спешке акцептировать предложенное местоположение - речь шла все же о масштабном решении, требующем согласования как со школьным коллективом, так и с общиной. Поэтому мы провели ряд собраний и переговоров, чтобы достичь со всеми участвующими сторонами консенсуса в вопросе местоположения.
Да, это понятно, что европроекты имеют свои довольно жесткие сроки, однако настолько принципиальные решения, которые касаются сотен учителей и учащихся, просто нельзя принимать в спешке и без привлечения участвующих сторон. Город просто не мог не прислушаться также к выражению озабоченности со стороны общины и прежде всего - со стороны попечительского совета Славянской основной школы. Они не хотели, чтобы школе пришлось несколько раз переезжать, что принесло бы дополнительный стресс с учетом слияния школ, перехода на эстоноязычное обучение и многого другого.
Разумеется, точки зрения разных групп интересов и нехватка времени создавали также много недоразумений - в том числе среди коалиционных депутатов. Поэтому большинство горсобрания с первого раза не согласилось на строительство нового школьного здания на недвижимости Славянской основной школы по улице Пярна, 49, как того хотело изначально государство. Считаясь с угрозой лишиться больших инвестиций, мы еще раз активно переговорили с различными сторонами, чтобы найти компромисс. И он был найден во многом благодаря руководству и попечительскому совету расположенного в том же образовательном городке детсада "Аленушка", которые понимали, насколько важны инвестиции государства и ЕС в городское образование, и согласились на строительство нового школьного здания на их недвижимости.
Уже сейчас в Кохтла-Ярве слишком много полупустых детсадовских зданий, поэтому закрытие одного детсадовского здания не создаст проблем для города. Напротив, оно и вовсе посодействует выполнению указанной в нашей городской стратегии образования задачи - упорядочить городскую сеть детсадовского образования. К тому же переезд детсада затронет вчетверо меньше людей, чем переезд школы, и в то же время детсадовская недвижимость достаточно велика для строительства там школьного здания и спортивной инфраструктуры.
Однако теперь мы переходим к более болезненному тематическому блоку - к использованию детей в политической борьбе. Некоторые оппозиционные депутаты сразу же усмотрели возможность нападок на городскую власть, хотя по некоторым вопросам они и придерживались того же мнения. Прежде всего в том, что необходимые инвестиции в любом случае должны поступить в Кохтла-Ярве. Вопрос был в том, как далеко должен был зайти город в уступках государству.
"Вместо сотрудничества или конструктивной критики постоянно стараются искусственно представить трехголового дракона, чтобы затем героически с ним бороться".Хенри Казело, мэр Кохтла-Ярве
"Русский мир" и "торпедирующие развитие" - вот лишь некоторые из многих выражений в адрес горуправления, которые мы слышали из уст оппозиционных политиков и их сторонников. Вместо сотрудничества или конструктивной критики постоянно стараются искусственно представить трехголового дракона, чтобы затем героически с ним бороться - выдумывают проблему и потом в один голос начинают кричать о том, какое горуправление плохое и беспомощное.
Такие действия напоминают мне используемое в боевых искусствах тренировочное упражнение под названием "схватка с тенью", в котором оттачивают технику удара. В случае оппозиции я должен отметить, что она парадоксальным образом склонна проигрывать эту самую схватку с тенью. Проблему зачастую ищут там, где ее нет, и вместо работы по существу энергию тратят на бесполезное махание кулаками.
В заключение хочу сказать, что мы очень благодарны государству за то, что после долгих дискуссий все же пришли к единому мнению относительно строительства нового здания Ярвеской школы. Мы заключили с Министерством образования договор, по которому среди прочего в подчинение министерства переводят также Кохтла-Ярвескую школу для взрослых. Достигнутый компромисс означает также, что мы можем двигаться дальше со строительством планируемого в Ахтмеской части города нового школьного здания, то есть в перспективе упорядочена будет вся городская школьная сеть, которая находится в намного худшем состоянии, чем в других самоуправлениях Эстонии.
Тут мы хотим еще теснее сотрудничать с министерством, чтобы упорядочить нашу образовательную сеть и еще больше повысить качество нашего образования. Более активное присутствие Министерства образования и науки в городе гарантирует, что, независимо от идеологической воли местных политиков, наша местная образовательная сеть будет придерживаться одной, эстонской по духу линии и не окажется в центре политических игр.