ОПРОС Какой летний праздник больше всего любите?

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Стелла АНИСИМОВА, безработная: - Яанов день. Получается, что это единственный летний праздник, на который всегда собирается вся наша большая семья. Жарим шашлыки, общаемся, весело проводим время. В День шахтера папу всегда поздравляем, он долго работал на шахте, но собраться вместе не всегда удается.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Владимир ПОТАПЕНКО, сотрудник "Инфоринга": - День победы 23 июня и Яанов день 24 июня. Хорошие эстонские праздники, которых всегда ждешь. Возможно, потому, что лето только начинается, много тепла... Есть ощущение радости, везде что-то происходит, настроение отличное. Лето еще впереди, поэтому испытываешь все связанные с этим ощущения. Как участника музыкального ансамбля "Перелаз" пригашают выступить, в этом году мы пели у костра в Кохтла-Ярве. Было здорово.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Любовь ХИНН, пенсионер: - Яанов день. В этом году на костер в Йыхвиский парк ходила. Не могу сказать, почему люблю именно этот праздник, но, скорее всего, потому, что везде много всего происходит. К сожалению, в Йыхви не так много бывает праздничных мероприятий, как в Кохтла-Ярве, приходится туда ездить.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Эха Вероника ТОРИ, пенсионер: - Вообще лето люблю, и все праздники тоже. Все-таки больше других жду Яанов день. Но и День восстановления независимости Эстонии недавно прекрасно прошел, очень понравился концерт в Йыхвиском парке - Тынис Мяги пел.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Наталья КОРШУНОВА, социальный работник: - Яанов день люблю. Наверное, потому что это первый и самый большой летний праздник.