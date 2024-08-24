ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Мартин Репинский

Однако из-за сразу же разразившихся скандалов его карьера продлилась всего несколько недель, но жители Ида-Вирумаа все же помнят то время, когда Репинский в течение девяти месяцев был волостным старейшиной. Прошло уже пять лет с того времени, когда тогдашний старейшина Йыхвиской волости вынудил пятерых чиновников и сотрудников подведомственного учреждения уйти в отставку, выплатив троим из них полугодовую компенсацию. В итоге этот случай обернулся уголовным делом, в рамках которого бывшего члена Рийгикогу и волостного старейшину обвинили в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Именно последнее было связано с йыхвискими эпизодами, поскольку прокуратура установила, что Репинский нарушил закон, выплатив уволившимся по собственному желанию крупные компенсации, чем нанес ущерб волости. Однако на этой неделе Репинский был оправдан по всем пунктам обвинения.