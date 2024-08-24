Мартин Репинский, начавший свою политическую карьеру в Ида-Вирумаа, быстро стал известным во всей Эстонии, когда поднялся от козовода до министра сельской жизни.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мартин Репинский
Однако из-за сразу же разразившихся скандалов его карьера продлилась всего несколько недель, но жители Ида-Вирумаа все же помнят то время, когда Репинский в течение девяти месяцев был волостным старейшиной. Прошло уже пять лет с того времени, когда тогдашний старейшина Йыхвиской волости вынудил пятерых чиновников и сотрудников подведомственного учреждения уйти в отставку, выплатив троим из них полугодовую компенсацию. В итоге этот случай обернулся уголовным делом, в рамках которого бывшего члена Рийгикогу и волостного старейшину обвинили в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Именно последнее было связано с йыхвискими эпизодами, поскольку прокуратура установила, что Репинский нарушил закон, выплатив уволившимся по собственному желанию крупные компенсации, чем нанес ущерб волости. Однако на этой неделе Репинский был оправдан по всем пунктам обвинения.
"Нарушением обязанности уважать имущественные интересы можно считать только такую деятельность, которая причиняет неоправданный ущерб потерпевшему. Любая управленческая ошибка или погрешность против Закона о государственной службе или другого правового акта не является преступлением, предусматривающим злоупотребление доверием". Такая позиция суда очень важна. Если вердикт останется в силе, руководители местных самоуправлений в некоторых случаях смогут нарушать закон без возможности привлечь их к ответственности.