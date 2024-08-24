Лохусуусцы Наталья и Сергей Тумановы любят свою деревню и стараются, чтобы этот красивый уголок Причудья открыли для себя как можно больше эстоноземельцев: Наталья проводит экскурсии по Лохусуу, которые летом завершаются чаепитием в их саду. Заезд сюда не случаен: второй этаж дома занимает музей прикладного творчества с разнообразными экспонатами, большинство которых созданы золотыми руками хозяев, а летом в их уютном саду можно не только полюбоваться красивыми цветами, но и угоститься фирменным чаем.

- История Лохусуу насчитывает 425 лет, а русская деревня, где мы живем, появилась в 1811 году, - отвечает Наталья. - Есть что показать и о чем рассказать. Например, о том, что здесь родился Отто Вильгельм Мазинг, автор религиозных и образовательных сочинений, букварей. Он известен тем, что ввел в эстонский алфавит букву Õ. На местном кладбище покоятся родители Вильгельма Кюхельбекера, поэта и декабриста. Сохранился священный камень, которому поклонялись до постройки церкви, об этом рассказывает легенда. У нас есть две церкви - православная и лютеранская, в последней есть прекрасный старинный орган. Любопытна история школы и нашего общества. Рассказываю обычно часа полтора, а потом едем в наш семейный музей.