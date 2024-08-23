Работодатели все чаще страхуют расходы работников на лечение, но не свою ответственность

Основываясь на статистике, Пийрсалу отметил, что на работе происходит много несчастных случаев, но лишь немногие работодатели имеют страховку, покрывающую их расходы при таком несчастном случае или профессиональном заболевании работника. «Работодателям следует задуматься о страховании собственной ответственности, поскольку потенциальные расходы при отсутствии такой страховки могут оказаться неожиданно высокими и обременительными для компании, тем более что иногда добавляются дорогостоящие судебные разбирательства.

Возможность введения обязательного страхования от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний в Эстонии, как и в других странах Северной Европы, обсуждается уже около 30 лет, но сейчас это уже маловероятно», отметил Пийрсалу.

В первой половине этого года страховые общества выплатили по требованиям возмещения ущерба в общей сложности 7 миллионов евро в рамках медицинского страхования работодателей и 53 тысячи евро – в рамках страхования ответственности работодателей.

По словам Ауне Пярн, менеджера портфеля страхования ответственности в ERGO, страхование ответственности работодателя необходимо всем компаниям – как офисным фирмам с низким уровнем риска, так и предприятиям в отраслях с риском выше среднего, например, в строительстве, обработке материалов и сельском хозяйстве. «В настоящее время наше самое крупное возмещение в рамках одного случая страхования ответственности работодателя составляет около 122 800 евро, причем со временем этот показатель будет расти, поскольку такие суммы обычно выплачиваются по частям, в течение нескольких месяцев», сказала Пярн.

«Если, например, работник упал с лестницы и сломал ногу при выполнении трудовых обязанностей, это несчастный случай на работе. Поскольку именно работодатель обычно несет ответственность за несчастный случай на работе, договор страхования ответственности работодателя покрывает те связанные с несчастным случаем первоначальные и последующие расходы, которые не покрываются Кассой здоровья. Среди них – расходы на реабилитацию, вспомогательное оснащение и т.д. Однако если работник в результате несчастного случая на работе прикован к инвалидному креслу и его доход уменьшился, потому что он больше не может найти работу с эквивалентным доходом, страхование ответственности работодателя компенсирует также уменьшение дохода работника и связанные с инвалидностью дополнительные расходы на повседневную жизнь и реабилитацию до конца его жизни, если страховая сумма достаточна», заключил Пярн.