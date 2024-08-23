Конференция в Нарве сосредоточится на детях с трудностями в обучении в образовании на эстонском языке

Цель конференции заключается в том, чтобы ознакомить участников конференции с возможностями оказать детям с трудностями в обучении, первым языком которых не является эстонский, поддержку в обучении на эстонском языке. На конференции ищут ответы на следующие вопросы: усугубляет ли обучение на втором языке трудности в обучении и является ли каждая трудность в обучении особой потребностью в контексте инклюзивного образования.

По словам руководителя Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Анны Голубевой, в рамках перехода на эстоноязычное образование как педагогов, так и родителей особенно волнует ситуация с детьми, которым учеба дается не так легко, как их сверстникам. «Часто переход на эстоноязычное обучение представляется как большое препятствие, в том числе и необоснованно, от которого страдают ученики. Мы попытаемся развеять эти страхи при помощи наших докладов и практических мастер-классов», разъяснила Голубева.

На конференции выступят как ученые в сфере педагогической науки из Тартуского университета, так и практики данной области. Доклады пленарной части конференции раскроют суть трудности в обучении и представят возможности оказания поддержки ребенку в школе или детском саду. Например, Пилле Хяйдкинд из Института образования Тартуского университета расскажет о том, какие решения учитель может использовать в организации учебного процесса, как делать содержательные изменения в преподавании и как строить сотрудничество с родителями и опорными специалистами.

В рамках мастер-классов участники конференции познакомятся как с вспомогательными средствами для поддержания речевого развития, так и с примерами из практики работы с детьми с трудностями в обучении.

На конференции традиционно выступит министр образования и науки. В своем докладе Кристина Каллас познакомит участников с приоритетами в образовании в начинающемся учебном году.

Педагогическая конференция проводится в Нарвском колледже в преддверии нового учебного года начиная с 1999 года. Это крупнейшая ежегодная конференция для учителей, участники которой собираются, чтобы поделиться знаниями и набраться вдохновения для предстоящего учебного года.