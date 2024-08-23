Все больше жителей Эстонии понимает необходимость страхования путешествий

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В сегодняшнем статистическом блоге аналитик Департамента статистики Эгле Лооритс представит последние данные о страховании путешествий.

Цель страхования путешествий заключается в возмещении возможных непредвиденных расходов, возникших во время путешествия. К ним относятся, к примеру, несчастные случаи, заболевания, задержки и отмены рейса, а также задержка, кража и потеря багажа. При необходимости можно докупить и дополнительную страховую защиту. Например, если во время путешествия есть планы заняться экстремальными видами спорта, то разумно будет приобрести дополнительную страховую защиту.

Согласно последним данным Департамента статистики, во втором квартале 2024 года сумма платежей по страхованию путешествий увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%. Договоров было заключено на сумму 7 миллионов евро. В первое полугодие 2024 года больше всего платежей по страхованию путешествий суммарно было получено в апреле, в последние годы этим месяцем был октябрь.

Общая сумма выплат по страхованию путешествий во втором квартале этого года составила 3,9 миллиона евро, в том же квартале прошлого года — 3,5 миллиона евро. В 2023 году сумма выплат по страхованию путешествий по сравнению с 2022 годом не изменилась и составила 14 миллионов евро.