Нарвский завод Primatek начал процедуру санации

Консультант по санации компании, банкротный Ли Мююрсоо, сообщила, что представитель владельца компании не желает раскрывать детали процесса санации в СМИ, пишут "Деловые ведомости".

По информации Rus.ERR, план санации должен быть представлен в суд для утверждения не позднее 4 октября.

Владельцем Primatek, занимающейся производством порошковых красок в Нарвском индустриальном парке, является Артем Ведунов, которому также принадлежит крупный лакокрасочный завод в российской Гатчине.

Этой весной фирма уведомила Кассу по безработице о сокращении восьми сотрудников, а судебный исполнитель выставил на аукцион здание ее завода в Нарвском промпарке.

В 2023 году оборот предприятия снизился с 6,97 до 1,99 млн евро, а убытки выросли с 540 тысяч евро до 1,4 млн евро.