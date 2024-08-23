При пересечении эстонско-российской границы у гражданина Малайзии были обнаружены предметы с запрещенной символикой.
Украшенный советской символикой подстаканник гражданина Малайзии остался на нарвском КПП
22 августа сотрудники Нарвского погранпункта проверили направлявшегося в Эстонию гражданина Малайзии и обнаружили среди его вещей подстаканник с советской символикой.
Путешественнику объяснили, что в Эстонии такая символика запрещена.
Он согласился отдать предметы с запрещенной символикой, и его впустили на территорию Эстонии.