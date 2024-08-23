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Украшенный советской символикой подстаканник гражданина Малайзии остался на нарвском КПП

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Мусорный бак для запрещенной символики на нарвском КПП.
Мусорный бак для запрещенной символики на нарвском КПП. Фото: Ilja Smirnov

При пересечении эстонско-российской границы у гражданина Малайзии были обнаружены предметы с запрещенной символикой.

22 августа сотрудники Нарвского погранпункта проверили направлявшегося в Эстонию гражданина Малайзии и обнаружили среди его вещей подстаканник с советской символикой.

Путешественнику объяснили, что в Эстонии такая символика запрещена.

Он согласился отдать предметы с запрещенной символикой, и его впустили на территорию Эстонии.

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