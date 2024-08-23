Латвийская авиакомпания airBaltic в честь 35-летия Балтийской цепи назовет 48 самолетов Airbus A220-300 в честь городов Литвы, Латвии и Эстонии.
Йыхви, Пюсси и Нарва - так будут называтся три самолета компании Air Baltic
Каждую страну Балтии будет представлять по 16 самолетов. Эстонию будут представлять города Элва, Йыхви, Кунда, Курессааре, Лихула, Нарва, Палдиски, Пярну, Пылтсамаа, Пюсси, Рапла, Таллинн, Тарту, Валга, Вильянди, Выру.
Города, в честь которых назовут самолеты, выбирались путем онлайн-голосования с 5 по 22 августа. В конкурсе могли принять участие все желающие из любой страны. Участники могли проголосовать за любой город, который находится на территории Латвии, Эстонии или Литвы и имеет официальный статус города.
"35-летие Балтийского пути является важным событием, которое чтит единство и общую историю стран Балтии. Называя наши самолеты в честь городов Латвии, Эстония и Литвы, мы не только чтим это знаменательное событие, но и укрепляем связь между нашими народами. Это привилегия, что наш флот сможет нести имена балтийских городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость", - сказал президент и генеральный директор airBaltic Мартиньш Гаусс.