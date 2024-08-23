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Йыхви, Пюсси и Нарва - так будут называтся три самолета компании Air Baltic

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Самолет Air Baltic.
Самолет Air Baltic. Фото: Air Baltic

Латвийская авиакомпания airBaltic в честь 35-летия Балтийской цепи назовет 48 самолетов Airbus A220-300 в честь городов Литвы, Латвии и Эстонии.

Каждую страну Балтии будет представлять по 16 самолетов. Эстонию будут представлять города Элва, Йыхви, Кунда, Курессааре, Лихула, Нарва, Палдиски, Пярну, Пылтсамаа, Пюсси, Рапла, Таллинн, Тарту, Валга, Вильянди, Выру.

Города, в честь которых назовут самолеты, выбирались путем онлайн-голосования с 5 по 22 августа. В конкурсе могли принять участие все желающие из любой страны. Участники могли проголосовать за любой город, который находится на территории Латвии, Эстонии или Литвы и имеет официальный статус города.

"35-летие Балтийского пути является важным событием, которое чтит единство и общую историю стран Балтии. Называя наши самолеты в честь городов Латвии, Эстония и Литвы, мы не только чтим это знаменательное событие, но и укрепляем связь между нашими народами. Это привилегия, что наш флот сможет нести имена балтийских городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость", - сказал президент и генеральный директор airBaltic Мартиньш Гаусс.

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