Йыхви, Пюсси и Нарва - так будут называтся три самолета компании Air Baltic

Города, в честь которых назовут самолеты, выбирались путем онлайн-голосования с 5 по 22 августа. В конкурсе могли принять участие все желающие из любой страны. Участники могли проголосовать за любой город, который находится на территории Латвии, Эстонии или Литвы и имеет официальный статус города.

"35-летие Балтийского пути является важным событием, которое чтит единство и общую историю стран Балтии. Называя наши самолеты в честь городов Латвии, Эстония и Литвы, мы не только чтим это знаменательное событие, но и укрепляем связь между нашими народами. Это привилегия, что наш флот сможет нести имена балтийских городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость", - сказал президент и генеральный директор airBaltic Мартиньш Гаусс.