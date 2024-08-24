Вахтраский центр творчества планируют перевести в здание бывшей школы

- Здание на Вахтра находится не в лучшем состоянии, большие расходы на его отопление и прочее, - сказал он. - Пустующее сейчас здание на Ярвекюла теэ, 39 тоже далеко не новое, но в гораздо лучшем состоянии. Вероятно, придется что-то переделать, но в будущем затрат на его эксплуатацию должно быть меньше, чем сейчас на Вахтра. Кроме того, по расположению оно более удобно - ближе к центру культуры, рядом Дом творчества школьников, спортивный центр. Получится такой культурно-спортивный городок в Ярвеской части. Думаю, что горожанам сюда добираться будет удобнее.