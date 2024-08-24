Кохтла-Ярвеский центр культуры скоро вновь ждут преобразования - филиал, который сейчас располагается на улице Вахтра, городские власти планируют в этом году перевести в здание бывшей школы на Ярвекюла теэ, 39. Однако спешить не станут, и новый творческий сезон, который стартует уже в сентябре, начнется на прежнем месте.
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Вахтраский центр творчества планируют перевести в здание бывшей школы
Вице-мэр по хозяйственным вопросам Александр Кейвабу подтвердил, что такие планы есть и главная причина - старое здание требует значительных инвестиций.
- Здание на Вахтра находится не в лучшем состоянии, большие расходы на его отопление и прочее, - сказал он. - Пустующее сейчас здание на Ярвекюла теэ, 39 тоже далеко не новое, но в гораздо лучшем состоянии. Вероятно, придется что-то переделать, но в будущем затрат на его эксплуатацию должно быть меньше, чем сейчас на Вахтра. Кроме того, по расположению оно более удобно - ближе к центру культуры, рядом Дом творчества школьников, спортивный центр. Получится такой культурно-спортивный городок в Ярвеской части. Думаю, что горожанам сюда добираться будет удобнее.