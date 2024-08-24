Спасатель из Кохтла-Ярве, отправившийся на помощь в Испанию: "Там работают все же очень крепкие мужчины и женщины!"

С этой недели Мадис Волт - снова в своей Кохтла-Ярвеской спасательной команде. Снаряжение, которое он использовал в Испании, отличается от того, к какому привыкли эстонские спасатели. Чтобы выдержать при тамошней жаре, как куртка, так и брюки спасателя тонкие, а огнезащитный у них только наружный слой (у эстонского спасательного костюма - три слоя огнезащитного материала). Более легкие также каска с защищающими от дыма и искр очками и маской для лица. К снаряжению относится и трехлитровая емкость для воды - носить при себе питьевую воду в жарком климате обязательно. Сапоги должны поддерживать голеностоп, ведь на транспорте там доберешься не везде и двигаться по гористой местности приходится много.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik