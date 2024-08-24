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Спасатель из Кохтла-Ярве, отправившийся на помощь в Испанию: "Там работают все же очень крепкие мужчины и женщины!"

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С этой недели Мадис Волт - снова в своей Кохтла-Ярвеской спасательной команде. Снаряжение, которое он использовал в Испании, отличается от того, к какому привыкли эстонские спасатели. Чтобы выдержать при тамошней жаре, как куртка, так и брюки спасателя тонкие, а огнезащитный у них только наружный слой (у эстонского спасательного костюма - три слоя огнезащитного материала). Более легкие также каска с защищающими от дыма и искр очками и маской для лица. К снаряжению относится и трехлитровая емкость для воды - носить при себе питьевую воду в жарком климате обязательно. Сапоги должны поддерживать голеностоп, ведь на транспорте там доберешься не везде и двигаться по гористой местности приходится много.
С этой недели Мадис Волт - снова в своей Кохтла-Ярвеской спасательной команде. Снаряжение, которое он использовал в Испании, отличается от того, к какому привыкли эстонские спасатели. Чтобы выдержать при тамошней жаре, как куртка, так и брюки спасателя тонкие, а огнезащитный у них только наружный слой (у эстонского спасательного костюма - три слоя огнезащитного материала). Более легкие также каска с защищающими от дыма и искр очками и маской для лица. К снаряжению относится и трехлитровая емкость для воды - носить при себе питьевую воду в жарком климате обязательно. Сапоги должны поддерживать голеностоп, ведь на транспорте там доберешься не везде и двигаться по гористой местности приходится много. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В выходные из зарубежной миссии вернулась первая эстонская команда по тушению лесных пожаров, которая научилась в Испании бороться с тамошними разрушительными лесными и ландшафтными пожарами. "Думаю, что полученный там опыт бесценен как для меня, так и для Спасательного департамента. Это совсем другой мир по сравнению с тем, как работаем мы", - сказал единственный входивший в команду идавирусец, спасатель из Кохтла-Ярвеской спасательной команды Мадис Волт.

- Почему вы решили претендовать на участие в зарубежной миссии?

- Я знаю эту работу, по крайней мере в Эстонии, и хотел испытать себя где-то еще. Эстонцы впервые ездили тушить лесные пожары за рубежом. Никто точно не знал, чего там ждать.

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