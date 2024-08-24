В выходные из зарубежной миссии вернулась первая эстонская команда по тушению лесных пожаров, которая научилась в Испании бороться с тамошними разрушительными лесными и ландшафтными пожарами. "Думаю, что полученный там опыт бесценен как для меня, так и для Спасательного департамента. Это совсем другой мир по сравнению с тем, как работаем мы", - сказал единственный входивший в команду идавирусец, спасатель из Кохтла-Ярвеской спасательной команды Мадис Волт.
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Спасатель из Кохтла-Ярве, отправившийся на помощь в Испанию: "Там работают все же очень крепкие мужчины и женщины!"
- Почему вы решили претендовать на участие в зарубежной миссии?
- Я знаю эту работу, по крайней мере в Эстонии, и хотел испытать себя где-то еще. Эстонцы впервые ездили тушить лесные пожары за рубежом. Никто точно не знал, чего там ждать.