Денежный курьер из Украины: нарвитянин, ставший жертвой мошенников, в итоге помог поймать афериста

Днем 13 мая этого года гражданин Украины Олександр Олийнюк (29 лет) подошел к машине, припаркованной возле центра "Fama" в Нарве, сел в нее и сказал находившемуся там человеку: "Уно". После этого все прошло быстро, и вскоре украинец оказался в арестантском доме. Это была ловушка, расставленная полицией для одного из мошенников, обиравших доверчивых людей.