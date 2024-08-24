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Денежный курьер из Украины: нарвитянин, ставший жертвой мошенников, в итоге помог поймать афериста

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Украинский пособник международных мошенников был задержан возле центра "Fama" в Нарве после того, как он сел в машину жертвы.
Украинский пособник международных мошенников был задержан возле центра "Fama" в Нарве после того, как он сел в машину жертвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарве один человек, павший жертвой мошенников, помог полиции поймать работавшего на мошенников украинца, который был приговорен к тюремному заключению, а затем будет депортирован.

Днем 13 мая этого года гражданин Украины Олександр Олийнюк (29 лет) подошел к машине, припаркованной возле центра "Fama" в Нарве, сел в нее и сказал находившемуся там человеку: "Уно". После этого все прошло быстро, и вскоре украинец оказался в арестантском доме. Это была ловушка, расставленная полицией для одного из мошенников, обиравших доверчивых людей.

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