ПЕРЕДОВИЦА Мошенники подрывают авторитет государства

В большинстве случаев у людей нет надежды вернуть деньги, которые они уже передали преступникам, поскольку речь идет о международных преступных сообществах, организаторы которых находятся за пределами Эстонии.

В сегодняшней газете мы рассказываем о случае, когда в Нарве полиция поймала местного курьера сети мошенников. Были пойманы и другие, но это не помешало мошенничеству продолжаться. На их место нанимаются новые исполнители, и все идет своим чередом.

Людей обманывают, рассказывая различные истории, иногда под совершенно абсурдными предлогами вынуждая их назвать свои банковские коды и передать пачки наличных кому-то в руки или положить в посылочный автомат.

Конечно, такое простодушие многим непонятно, но надо также понимать, что наши люди в целом законопослушные, и если звонящий представляется сотрудником полиции или банка и дает указания, создавая впечатление, что он хочет помочь, то даже недоверчивый по жизни человек может на это купиться. Тем более что для многих людей современный цифровой мир сложен и труден для понимания.

Помимо финансовых потерь людей, такая деятельность мошенников подрывает доверие к государству в глазах граждан. Если человек боится быть обманутым, он также может стать недоверчивым при общении с настоящими чиновниками. Однако доверие граждан является очень важным капиталом для государства, ведь если граждане не доверяют государству, то для кого оно вообще существует? Поэтому очень важно, чтобы государство также серьезно отнеслось к подобным случаям и нашло более эффективные меры для повышения осведомленности людей и разрушения сетей мошенничества.