В Нарве по-прежнему не хватает учителей

В нарвских школах за неделю до начала учебного года не хватает девяти учителей, которые будут вести предметы на русском языке. Они должны владеть эстонским языком в идеале на В2, но хотя бы, по новому решению министерства, на уровень В1 (в этом случае город может заключить с учителем временный договор - ред.). Также не хватает 12 опорных специалистов. Особенно серьезная проблема, по оценке Писаревой, остается с логопедами, пишет rus.delfi.

По словам вице-мэра, опорных специалистов, отвечающих всем новым требованиям, не то что в Нарве нет, их нет на рынке труда. Несмотря на то, что им также сделали послабление - нужно знать эстонский на В2 - с проблемой не справились. „Мы пытаемся ее решить, но пока рано говорить, получится у нас это сделать или нет“, - сказала Писарева. Гипотезы, которые появились у горуправы о том, что можно сделать в текущей ситуации, должны быть согласованы с министерством, на это уйдет время.

В детских садах ситуация оказалась чуть лучше с учителями, хотя еще в прошлом месяце сложность их поиска выглядела глобальнее. На 23 августа в детских садах Нарвы не хватает семи учителей и 13 опорных специалистов.

„Весной было отправлено 180 извещений о расторжении трудовых отношений, сейчас не хватает 16 учителей, это говорит о том, что это не та катастрофа, о которой мы говорили ранее, все же ситуация намного лучше, - комментирует Писарева. - Нам помогло языковое послабление. 25 человек мы смогли вернуть в школы благодаря ему. Но среди тех, кому были высланы извещения, и они владеют эстонским языком на В2, оказались те, кто решил на ближайший год не возвращаться в школу. Они продолжат изучение языка“.

Как объяснила вице-мэр, эти учителя планируют вернуться к своей работе, но через год, потому что при интенсивной рабочей нагрузке не смогут уделить достаточно времени повышению своей языковой компетентности. „Поэтому они решили год не работать, но выучить язык, потому что понимают, что послабление со стороны государства сделано только на год“, - пояснила вице-мэр. Девять месяцев, которые они будут находиться на бирже труда, учителя будут получать пособие.