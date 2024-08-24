Куда пойти сегодня в Ида-Вирумаа

* В Ийзаку на певческой эстраде с 16.00 - фестиваль рэпа "NORF". Билеты: предварительно - 12 евро, в день фестиваля - 15 евро. Информация и программа: norf.ee.

* На террасе северной стены Нарвского замка в 16.00 - театрализованный показ уникальных исторических костюмов "Зеркало истории". Билет - 5 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": философия для XXI века, лекция философского клуба "Василий Розанов: русский Ницше или гениальный юродивый?". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик. Бесплатно.

* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки", опера композитора Малле Мальтис (мировая премьера). Билет - 25-50 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 20.00 - вечер при свечах: концерт "Когда мы вместе - нам хорошо!". Выступают Владимир Чердаков, Андриана Чупова, Кирилл Адылин. В случае дождя концерт состоится в Белом зале.

* На мызе Мяэтагузе - ночной киносеанс: 21.00 - "Salaaed" / "Таинственный сад", 23.00 - "Tagasi Burgundiasse" / "Назад в Бургундию". Бесплатно.