Тысячи людей соберутся сегодня в Йыхвиском парке

Наследник Дня шахтера "Viru fest" доставит 25 августа в Йыхви трех исполнителей, представлявших Эстонию на "Евровидении".

Главным исполнителем на нынешнем народном празднике станет со своей группой Стефан, представлявший Эстонию на проходившем в 2022 году в Италии конкурсе песни "Евровидение" и занявший там 13-е место с песней "Hope".

До него веселить народ будет ансамбль "Swingers", две вокалистки которого - Таня Михайлова-Саар и Биргит Саррап - тоже участвовали в конкурсе песни "Евровидение".

Хотя организаторы уже в прошлом году назвали это мероприятие вместо Дня шахтера "Viru fest", в центре внимания на нем все же будут шахтеры. "Праздник традиционно проходит в последнее воскресенье августа, то есть в День шахтера, в его программе будут также такие мероприятия, которые традиционно в нее входили, как, например, шахтерский футбольный матч, который команды "Enefit" и "VKG" проведут на стадионе Хейно Липпа. На сцену выйдет также состоящая из работников "Enefit" группа "One Thousand Megawatts".

Традиционно на мероприятии отметят также лучших работников предприятий.

Детей ждут интересные занятия

Вдобавок к концертам организованы будут также зоны питания и детских занятий.

В детской зоне ребят будут встречать Лотте и Спайдермен, вместе с которыми можно будет поиграть и повеселиться.

В этот раз состоятся также научные шоу, в которых можно будет увидеть дым и огонь!

Из познавательного центра "Energia" в гости приедет изобретатель Ааре Баумер, который поведает детям о мире электричества с помощью опытов и занятий по мастерству - среди прочего он научит делать бумажные самолетики, которые летают особенно далеко.

Дети смогут попрыгать на батутах, помастерить и порисовать, не обойдется также без росписи на лице и сияющих татушек.

В Йыхвиском парке мероприятие Дня шахтера проводится уже второй год подряд.