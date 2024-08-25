Куда пойти в Ида-Вирумаа в воскресенье, 25 августа

* В Ийзакуском народном доме в 13.00 - концерт женского хора руководителей хоров Эстонии. Дирижеры - Кристина Сильдос и Маркус Леппоя. В мероприятии примет участие ансамбль народной песни Белорусского культурного общества Ида-Вирумаа "БЭЗ". Вход бесплатный.

* День шахтера отмечают в парке Йыхви. В 14.00 на стадионе Хейно Липпа состоится традиционный футбольный матч между командами VKG и Enefit. Зона праздника открывается в 16.00.

* В Нарве на оперной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 15.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - опера "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки". Билет - 25-50 евро.

* На мызе Сака - экологический поход по туристической тропе мызы Сака. Сбор - на парковке у мызы в 14.00. Информация: info@maailmakoristus.ee или тел. 503 8650.