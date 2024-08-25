В соревнованиях Алутагузеской дружины Кайтселийта Sinimäe Retk приняли участие 18 команд

Участники Sinimäe Retk, среди которых члены дружины Кайтселийта, а также женщины из Найскодукайтсе и дети из молодежных организаций, соревновались на походном маршруте протяженностью как минимум 30 километров, на котором их ждали восемь контрольных точек с различными заданиями, сообщила "Актуальная камера", передает rus.err.

"Тут каждый раз всякое чего-то новое, интересное. И в этот раз вот с рогатки стреляли. Это смешно, но как бы интересно. На каноэ еще по заливу. У нас еще только треть пройдена. Посмотрим, что интересного еще будет. А так еще мины находили с помощью металлодетектора. Так что очень интересное соревнование", - сказал участник соревнования из Йизаку Леонид Михайлов.

Трасса соревнований проходила на территории между поселком Синимяэ и курортным городом Нарва-Йыэсуу. Участникам приходилось пробираться через лес, идти по полям и болотистой местности, а также по пляжу. Помимо контрольных точек, им приходилось находить замаскированные точки спортивного ориентирования.

"Когда мы планируем такие соревнования, мы ориентируемся на мужские команды, чтобы было тяжело и им, но в тоже время пункты построены так, чтобы и дети смогли справится. Здесь начиная от умения плавать в лодке и заканчивая умением работать с металлоискателем. Плюс оказание медицинской помощи, знания грибов и так далее", - пояснил организатор соревнований Александр Лупанов.

В этом году на старты вышли 18 команд Алутагузеской дружины Кайтселийта. Лучшими среди мужчин стала команда из Авинурме, в женской категории победила команда из Люганузе, среди девочек победили дружинницы из Авинурме, а у "Молодых орлов" лучшей стала команда из Йыхви.