В Йыхви предложили запретить строительство в наиболее развивающемся районе

Район улиц Кааре и Парги в последние годы был самой развитой частью Йыхви. Здесь построен крупнейший в городе торговый центр "Pargi Keskus", построены Йыхвиская гимназия и новое здание Йыхвиской основной школы, а также в этом районе планируется строительство арендных домов. Поэтому высказывалась критика и за то, что другие части Йыхви остались без внимания.

Предложение обсуждалось как в волочтной управе, так и в комиссии по экономике и бюджету волостного собрания, где согласились, что при размещении объектов общественного назначения необходимо постараться распределить их по разным частям города и волостной территрии, исходя из принципа рациональности. В то же время члены волостного управления решили, что полный запрет на дальнейшую строительную деятельность в районе улиц Кааре и Парги немыслим и окажет тормозящее воздействие на развитие всей волости.

Члены комиссии по экономике и бюджету единогласно высказались о том, что предложение, согласно которому все общественные объекты должны быть построены в разных частях города, и что строительство любых объектов в районе Кааре и Парги Улицы должны быть запрещены не будут приняты во внимание, поскольку запрет строительных работ в районе улицы Парги не является разумным и может привести к обоснованным искам о возмещении ущерба.