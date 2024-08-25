Реформисты нацелены на Ида-Вирумаа

Партия реформ уже начала подготовку к предстоящим выборам и сейчас формирует команды по округам. По словам генсека Тимо Суслова, в планах реформистов в этот раз – не только получить большинство в Таллинне и Тарту, но и завоевать доверие избирателей из Ида-Вирумаа, передает rus.err новость "Актуальной камеры".

"Самые большие – Таллинн и Тарту, но на самом деле еще и Ида-Вирумаа. В нынешнем контексте особенно важно устремить наше внимание туда, и Партия реформ это сделает. Я и Партия реформ видим, что определенную опасность представляет Koos и то, что эта партия может сделать в Ида-Вирумаа. Думаю, что мы как государство должны внимательно следить за этим. Это вопрос времени, этим нужно заниматься. Сейчас мы собираем команду, в том числе и в Ида-Вирумаа", – сказал Суслов.