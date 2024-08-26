Перед поступлением ребенка в школу следует проверить сделанные ему прививки

"Вакцинация является очень эффективным и безопасным способом защиты ребенка от болезней, которые могут быстро распространяться и приводить к серьезным осложнениям. Начало школы - подходящее время, чтобы кроме наличия необходимых школьных принадлежностей проверить и статус прививок ребенка", - говорит Ханна Яэ, руководитель службы вакцинации Кассы здоровья.

Перед тем как пойти в первый класс, помимо предшкольного медицинского осмотра, ребенок должен также сделать у семейного врача прививку, обеспечивающую защиту от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Кроме того, перед поступлением в школу ребенок должен был получить защитную прививку от кори, свинки и краснухи.

Среди других документов у ребенка, поступающего в школу или меняющего школу, должна быть выписка из его медицинской карты, где записаны все уже проведенные ребенку вакцинации. Информацию о проведенных ребенку вакцинациях всегда можно проверить на Портале здоровья: terviseportaal.ee. Если там отсутствует информация о сделанных ребенку прививках, то нужно попросить своего семейного врача внести данные о вакцинациях ребенка.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, для предотвращения распространения инфекционных заболеваний должно быть вакцинировано не менее 95% детей. 95-процентный охват прививками позволяет обеспечить достаточную защиту населения и предотвращает распространение инфекционных заболеваний среди непривитых людей. По данным Департамента здоровья, в Эстонии почти у 25 тысяч детей отсутствует защита от опасных инфекционных заболеваний.