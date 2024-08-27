Нет ничего проще, чем описать вступление Яака Мадисона в Центристскую партию как обычную беспринципную смену партии, поместив это в ряд внезапных политических "самообретений", которые в последнее время вновь стали обычным явлением в связи с падением поддержки и внутренним распадом Центристской партии и EKRE. Спросите: что общего между Яной Тоом и Яаком Мадисоном? Сравните прошлые высказывания Яака Мадисона с высказываниями нынешних членов Центристской партии преимущественно с родным русским языком и т.п.
Анвар Самост: Не смена партии, а новое лицо Центристской партии
На самом деле очень сложно представить себе сотрудничество Яны Тоом с Яаком Мадисоном.
Но, судя по всему, Яна Тоом встревожена неожиданным развитием событий так же, как это показывают сейчас некоторые бывшие центристы, недавно присоединившиеся к Социал-демократической партии - или же единство, которое они в свое время демонстрировали с Тоом, было неискренним.
Решение Мадисона присоединиться к Центристской партии стало настоящим политическим сюрпризом, большим, чем распад EKRE или отказ Михаила Кылварта от мандата в Европейском парламенте в пользу Яны Тоом. Вместе с тем сюрпризы в политике открывают новые возможности, как для тех, кто может их предложить, так и для тех, кто умеет на них реагировать.
Я бы предложил рассматривать переход Яака Мадисона совершенно под иным углом, чем переход Владимира Света к соцдемам или Марии Юферевой к реформистам. Вместо конъюнктурной смены клуба это выглядит и вовсе как возможная смена курса Центристской партии.
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт был не совсем искренен, когда говорил, что Центристской партии не пришлось перекупать Мадисона, потому что Мадисон этого не хотел, и, с другой стороны, Центристской партии также нечего было предложить. Как и в любом рациональном соглашении, и тут у обеих сторон имелась своя выгода.
Центристская партия, которая после массового исхода эстонских политиков превратилась, по сути, в партию русскоязычных избирателей, в свете следующих выборов в Рийгикогу, и особенно предстоящих вскоре местных выборов, остро нуждается в Таллинне в ком-то, кто будет вызывать доверие у эстонских избирателей. Яак Мадисон, с большой вероятностью, приведет с собой тысячи эстонских избирателей.
Кроме того, Центристская партия нуждается в носовой фигуре, которая олицетворяла бы доверие к идеологическому повороту, который Михаил Кылварт тихо совершает уже более года. Центристская партия делает это в лице Кылварта и его жены Анастасии Коваленко-Кылварт, члена Рийгикогу, но сделать это изменение знаковым сможет тот, кто всю свою успешную политическую карьеру построил на консервативных принципах. На европейском уровне возможность перехода партии из либеральной партийной семьи (ALDE) в консервативную семью станет вместе с тем вполне осуществимой.
Яак Мадисон, конечно, мог бы ограничиться на местных выборах выдвижением своей кандидатуры по списку Центристской партии, но в Европейском парламенте роль беспартийного депутата неизбежно осталась бы очень маргинальной. Индрек Таранд является в данном случае предостерегающим примером. Вес Мадисона как представителя Центристской партии находится в совершенно другой категории.
Однако влияние новой мировоззренческой позиции Центристской партии на внутреннюю политику Эстонии будет ощущаться прежде всего бывшей родной партией Яака Мадисона. EKRE сейчас оказалась буквально между двух огней.
"Яак Мадисон с большой вероятностью привлечет тысячи эстонских избирателей к Центристской партии".Анвар Самост, журналист
С одной стороны, EKRE, ослабленная уходом сотен членов в Партию националистов и консерваторов (ERK), теряет поддержку среди основных избирателей. Об этом уже свидетельствуют первые опросы, такие как опрос "Kantar Emor", проведенный по заказу национальной телекомпании, который показывает, что с появлением новой партии поддержка EKRE упала ниже 10%.
С другой стороны, у Центристской партии теперь появляется возможность восстановить связь с теми избирателями, которые поддерживали ее до поворота к EKRE и которые при каждом правительстве Партии реформ в целом чувствовали себя оставленными без внимания. Партии реформ это, несомненно, подходит, потому что практиковавшееся при Кае Каллас препирательство с EKRE навредило "белкам" и запятнало их. Но и тут EKRE проигрывает.
Конечно, в добровольных объединениях граждан, таких как политические партии, никогда ничего не происходит точно так, как планируют лидеры. Как видим, жизнь преподносит сюрпризы. Но если в чем-то теперь и можно быть уверенным, так это в том, что Яак Мадисон относится к тому типу политиков, которые предпочитают удивлять и ловить волну, а не дрейфовать и выжидать.