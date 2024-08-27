Анвар Самост: Не смена партии, а новое лицо Центристской партии

На самом деле очень сложно представить себе сотрудничество Яны Тоом с Яаком Мадисоном.

Но, судя по всему, Яна Тоом встревожена неожиданным развитием событий так же, как это показывают сейчас некоторые бывшие центристы, недавно присоединившиеся к Социал-демократической партии - или же единство, которое они в свое время демонстрировали с Тоом, было неискренним.

Решение Мадисона присоединиться к Центристской партии стало настоящим политическим сюрпризом, большим, чем распад EKRE или отказ Михаила Кылварта от мандата в Европейском парламенте в пользу Яны Тоом. Вместе с тем сюрпризы в политике открывают новые возможности, как для тех, кто может их предложить, так и для тех, кто умеет на них реагировать.

Я бы предложил рассматривать переход Яака Мадисона совершенно под иным углом, чем переход Владимира Света к соцдемам или Марии Юферевой к реформистам. Вместо конъюнктурной смены клуба это выглядит и вовсе как возможная смена курса Центристской партии.

Лидер Центристской партии Михаил Кылварт был не совсем искренен, когда говорил, что Центристской партии не пришлось перекупать Мадисона, потому что Мадисон этого не хотел, и, с другой стороны, Центристской партии также нечего было предложить. Как и в любом рациональном соглашении, и тут у обеих сторон имелась своя выгода.