На улице Пуувилла, что в нарвском городском районе Кулгу, около полуночи загорелся ангар деревообрабатывающего предприятия, как сообщили в Идаском спасательном центре.
Ночью в Нарве загорелось деревообрабатывающее предприятие
В воскресенье, 25 августа, в 23.39 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Нарва на улице Пуувилла из металлического ангара идет дым. К моменту прибытия спасателей наружу вырывались уже языки пламени.
Пожар в здании деревообрабатывающего предприятия площадью около 500 квадратных метров, которое горело открытым пламенем, был полностью потушен к 3.25. Огонь тушили профессиональные спасательные команды из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.
Причина возгорания пока неизвестна.