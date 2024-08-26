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Ночью в Нарве загорелось деревообрабатывающее предприятие

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Ночной пожар на улице Пуувилла в Нарве, на деревообрабатывающем предприятии.
Ночной пожар на улице Пуувилла в Нарве, на деревообрабатывающем предприятии. Фото: Ida päästekeskus

На улице Пуувилла, что в нарвском городском районе Кулгу, около полуночи загорелся ангар деревообрабатывающего предприятия, как сообщили в Идаском спасательном центре.

В воскресенье, 25 августа, в 23.39 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Нарва на улице Пуувилла из металлического ангара идет дым. К моменту прибытия спасателей наружу вырывались уже языки пламени.

Пожар в здании деревообрабатывающего предприятия площадью около 500 квадратных метров, которое горело открытым пламенем, был полностью потушен к 3.25. Огонь тушили профессиональные спасательные команды из Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.

Причина возгорания пока неизвестна.

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Нарва
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